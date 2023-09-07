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خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح

خليل.. «البحث عن الذات» في البطائح
7 سبتمبر 2023 11:43

 
علي معالي (دبي)

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يفتقد البطائح جهود المدافع راشد مهير، في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام العين 14 سبتمبر الجاري، نظراً للإصابة التي أبعدته عن الانضمام إلى المنتخب الوطني رغم اختياره، وتعرض لها في لقاء الذهاب، ويغيب مهير عن الفريق لمدة أسبوع بسبب «الشد العضلي».
من جانب آخر، بدأ أحمد خليل مهاجم الفريق يستعيد جزءاً من مستواه القوي، خلال التدريبات الحالية، وبعد الانتهاء من المفاوضات وتوقيعه لمدة موسم للبطائح، ويبحث عن حجز مكان في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة، ويهتم رادوي المدرب الروماني للفريق بهذا الأمر كثيراً، خاصة أن خليل موهبة تهديفية عالية المستوى، لكنه ابتعد خلال السنوات الأخيرة عن تألقه، وبالتالي فإنه يُدرك أن هذا الموسم يعد مفصلياً بالنسبة له، وعليه أن يبذل المزيد من الجهد لنيل ثقة المدرب والحضور القوي في المباريات.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
أحمد خليل
العين
مصرف أبوظبي الإسلامي
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