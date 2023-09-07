«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر



معتصم عبدالله (دبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة البرتغالي باولو بينتو على مواجهة الكويت 12 أكتوبر المقبل في الإمارات، وهي التجربة الأولى بمعسكر أكتوبر الذي يتضمن خوض وديتين على التوالي، تأهباً للظهور الرسمي الأول لـ «الأبيض» في نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ووضعت قرعة التصفيات المشتركة «الأبيض» في المجموعة الثامنة، إلى جانب البحرين، والفائز من الدور الأول بين اليمن وسريلانكا، والمتأهل من نيبال ولاوس، بجانب المشاركة المنتظرة لمنتخبنا في نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة بالدوحة خلال يناير المقبل.

ويقيم منتخبنا حالياً معسكراً إعدادياً في كرواتيا هو الثاني تحت قيادة مدربه الحالي، يخوض خلاله أول تجربة دولية مع البرتغالي بينتو، أمام كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة زغرب.

من جهته، يعود منتخب الكويت الذي يعسكر حالياً بدبي، إلى الإمارات في أكتوبر المقبل لخوض وديتين على التوالي أمام الإمارات وسوريا 12 و17 أكتوبر، ضمن استعدادات «الأزرق» لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتحتضن دبي خلال التوقف الحالي للدوريات العالمية، المعسكرات الإعدادية لأربعة منتخبات في «أيام الفيفا»، وتضم القائمة على التوالي الكويت، البحرين، قيرغيزستان، تركمانستان.

والتقى الكويت والبحرين في الودية الأولى مساء الخميس، على استاد نادي ضباط الشرطة في دبي، فيما خاض قيرغيزستان وديته الأولى أمام النصر على ستاد آل مكتوم معقل «الأزرق» في دبي، ويشهد الاثنين المقبل مواجهتي الكويت مع قيرغيزستان، والبحرين مع تركمانستان.