محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28»



أبوظبي (الاتحاد)



ثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، جهود الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، بشأن تغير المناخ، والذي يعقد في دبي نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المبادرات العديدة التي ظل يطلقها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تتماشى مع أهداف المؤتمر العالمي.

وقال الشيخ محمد بن سلطان: المؤتمر يمثل لحظة حاسمة للعالم، لكي يصطف خلف إجراءات إيجابية، لتجاوز الآثار السلبية التي يحدثها تغير المناخ في العالم، بعد أن أعدت الإمارات برنامجاً طموحاً، والهادف إلى وضع وتنفيذ حلول ملموسة وفعالة في المجالات المختلف بهذا الجانب، عبر نهج يطَّبق للمرة الأولي في مؤتمرات الأطراف.

وأضاف: منذ الإعلان عن استضافة الدولة للمؤتمر العالمي، انطلقت العديد من المبادرات البناءة في الدولة، ونحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ظللنا نعمل، ومنذ سنوات طويلة في جانب إصحاح البيئة من خلال الحملات التي ينظمها النادي لتنظيف الشواطئ وأعماق مياه البحر من المخلفات، لجعل هذه المواقع نقية، وللحفاظ على الثروة البحرية المتواجدة، وكذلك جعل الشواطئ أكثر جاذبية لروادها.

وقال الشيخ محمد بن سلطان: النادي يقوم بهذه الحملات من واقع مسؤوليته المجتمعية وتفاعله الإيجابي مع كل المبادرات التي تخدم توجهات الحكومة والقيادة الرشيدة في الدولة، الرامية إلى تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع كافة، حيث ينبغي معرفة كل ما هو جديد حول البيئة والمحيط بها وتأثير المناخ علينا أفراداً ومجتمعاً، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات البالغة للتغير المناخي من جانب، والتمسك بالسلوك الحضاري لدى الجميع عند ارتياد البحر والشواطئ من جانب آخر.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن للبحر الجزء الأكبر من أهمية الحفاظ على البيئة، والحد من الآثار السلبية لتأثير المناخ، لا سيما أن قرابة السبعين بالمائة من كوكب الأرض مياه ومحيطات وبحار وأنهار، وأن المياه هي الشريان الأساسي للحياة وقال: نحمل مسؤولية كبيرة في أن تبني وإطلاق المبادرات التي تسهم وبشكل كبير في التغير المناخي وتبني سلوكيات حضارية إيجابية لدى رواد وأهل البحر.