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الرياضي

«أسطورة تشيلسي» يقترب من تدريب الشباب

«أسطورة تشيلسي» يقترب من تدريب الشباب
7 سبتمبر 2023 10:42

 
لندن (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية في بريطانيا، أن جون تيري النجم الأسطوري السابق لتشيلسي الإنجليزي، بات على أعتاب تدريب الشباب السعودي. وبحسب صحيفة «ذي صن» فإن تيري يجري مفاوضات مع الشباب حالياً، وتوصل بالفعل لاتفاق شفهي بشأن تولي منصب المدير الفني للفريق.
وكان تيري «42 عاماً» أجرى محادثات مع الشباب الشهر الماضي، وتلقى عرضاً لتدريب الفريق بعقد يمتد لعامين، قبل أن تتجدد المفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن.
ويرتبط تيري بعقد لتدريب أكاديمية تشيلسي لمدة موسم، وأشارت صحيفة «ذي صن» إلى أن تشيلسي لن يقف في طريق نجمه السابق، إذا أراد نقل مسيرته التدريبية إلى السعودية. وقدم تيري مسيرة حافلة مع فريقه السابق تشيلسي، حيث تُوج معه بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك مع الفريق في 717 مباراة.
وبعد الاعتزال اتجه تيري إلى عالم التدريب، لكنه لم يحظ بنفس النجاح الذي حققه لاعباً، وعمل في الفترة الأخيرة مساعداً لدين سميث في تدريب ليستر سيتي واستون فيلا.
ويتواجد ستيفين جيرارد النجم الأسطوري لليفربول في السعودية، حيث يتولى تدريب الاتفاق، كما يتولى روبي فولر النجم السابق لليفربول تدريب القادسية.

 

السعودية
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