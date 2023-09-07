مدفيديف: «فلاشينج ميدوز» تدفعنا إلى «الوفاة»!



نيويورك (د ب أ)



حذر لاعب التنس الروسي دانيال مدفيديف من إمكانية تعرض أي لاعب للوفاة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

واحتاج مدفيديف المصنف الثالث للبطولة إلى بعض الرعاية الطبية خلال مباراته، التي فاز فيها على مواطنه أندريه روبليف المصنف الثامن للبطولة 6 - 4 و6 - 3 و6 - 4، في دور الثمانية للبطولة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية التي أحاطت بأجواء المباراة.

وكان المنظمون أغلقوا سقف استاد «آرثر آش» الذي تقام عليه المباراة بشكل جزئي لحماية اللاعبين من أشعة الشمس، ولكن كلاهما ظهر وهو يعاني من علامات الذبول خلال المباراة، التي استغرقت ساعتين و48 دقيقة.

وفي أواخر المجموعة الثالثة من المباراة، وعندما ذهب مدفيديف لاستخدام منشفته، قال اللاعب أمام إحدى كاميرات التلفزيون: هناك لاعب سيتعرض للموت وسيرون هذا.

وبعد انتهاء المباراة، استدعى ميدفيديف الفائز بلقب «فلاشينج ميدوز» في 2021 ذكريات واقعة انهيار اللاعب الصيني وو ييبينج خلال مباراته في واشنطن بوقت سابق هذا الصيف. وقال اللاعب الروسي: يمكنني الحديث كثيراً عن الظروف القاسية لكلينا، لا أعرف ما إذا كان هذا سيظهر عبر الكاميرا، لأننا نتعرق كثيراً، ونستخدم الكثير من المناشف.

وأضاف: رأيت أندريه روبليف في غرفة تغيير الملابس، وكان وجهه محمراً للغاية، وهذا أيضاً ليس بسبب الشمس، هذا يوضح كل شيء.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا»: السؤال هو إلى متى يمكننا الاستمرار؟، ربما يمكننا الاستمرار لخمس مجموعات في المباراة، وسنعاني بعض الشيء في اليوم التالي، ويكون هذا جيداً، أو أن نجد شخصا مثل وو الذي انهار. وأشار ميدفيديف إلى أنه بدا منزعجاً ومصدوماً عندما احتاج إلى الرعاية الطبية على هامش مباراته أمام روبليف.

وقال: كانت برفقتي منشفة الثلج، كل شيء كان ضبابياً، وكأنني لا أرى بشكل جيد، لأن المباراة انتهت، لم يعد هناك المزيد من الأدرينالين، ولهذا، كنت أبدو مصدوماً بشكل ما. وبعدها، ذهبت إلى غرف تغيير الملابس، وكان هذا الجزء الأصعب، لأنك كنت تبدو وكأنك بحاجة للجلوس، هناك لبضع ساعات، ولكنك تعرف أن هذا لا يعني الاستشفاء الجيد لك. وأضاف: لهذا جلست في غرف تغيير الملابس لمدة 10 أو 15 دقيقة، ثم حصلت على حمام ثلج سريع، بدلت ملابسي وذهبت لتناول الطعام، ولكن، لا أعرف كيف تقولونها بالإنجليزية، عندما ترتفع نسب السكر في الدم، بدأت في الشعور بالتعرق ورأسي بدأ بالدوار.

وقال: طلبت من فريقي إحضار أي طعام لي، كنت أجلس والعرق يتصبب مني، رغم أن المكيف كان يعمل، أحضروا لي بعض الطعام، ثم شعرت بأنني أفضل.

وقال روبليف: لا أفكر حتى في صحتي، لا أعرف في هذه اللحظات، أفكر أنني بحاجة للكفاح، لا يهم كيف، إنه أمر صعب، أعني أن الرياضة ليست أمراً سهلاً، وعليك أن تصبح جاهزاً لأي شيء قد يحدث.

وخسر روبليف للمرة التاسعة في تسع مباريات خاضها بدور الثمانية على مدار تاريخ مشاركاته في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى حتى الآن.