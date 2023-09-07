خوسيلو: كروس يستحق «5 كرات ذهبية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بدأ ريال مدريد موسم 2023-2024 «بداية نموذجية»، لم يحققها أي نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلا مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حقق كلاهما «العلامة الكاملة»، بعد 4 مباريات بنسبة نجاح 100%.

وكان لمتوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام دور كبير في هذه النتيجة لـ «الريال»، وتصدر اسمه وصورته الصفحات الأولى في كبريات الصحف الرياضية العالمية، بعد أن سجل 5 أهداف في 4 مباريات، تصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإسباني «الليجا».

غير أن خوسيلو ماتو رأس الحربة الذي تعاقد معه «الملكي» لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي، لم يكف عن محاولة تسجيل الأهداف في الفترات القليلة التي لعبها، إلى أن نجح في إحراز هدفه الأول، في أول مباراة يلعبها أساسياً أمام خيتافي، في الجولة الرابعة، وإن كانت تحركاته في الملعب وداخل المنطقة تبشر بأنه هداف لا غبارعليه.

وخوسيلو له وجهة نظر خاصة بالنسبة للعناصر المؤثرة في «الميرنجي» مهما كانت مدة مشاركتهم في المباريات، ويأتي في المقدمة «المايسترو» الألماني توني كروس «رمانة ميزان» الوسط، وقال عنه في حديث لصحيفة «دياريو آس»: كروس لاعب قادر على صنع الفارق، في أي وقت، حتى لو لم يلعب أساسياً، ويكفي أنه دخل بديلاً في مباراة خيتافي الأخيرة في «الليجا»، ليقلب الأمور رأساً على عقب لمصلحة الريال، بتمريراته السحرية، ورؤيته الجيدة للملعب ولزملائه.

والشيء الغريب أن كروس كان ينوي الاعتزال الموسم الماضي، ولكن إدارة النادي تمسكت به، وأقنعته بالبقاء موسماً آخر، ونجح في أول مباراة يلعبها أساسياً أمام ألميريا في تقديم تمريرة «حاسمة سحرية» إلى بيلينجهام، ليسجل منها برأسه هدفاً رائعاً.

وأضاف: كروس يستحق «5 كرات ذهبية» على ما قدمه مع «الريال«على امتداد سنوات، وهو لاعب لا يصدق، وقادر على تغيير سير أي مباراة، وهو أكثر اللاعبين الذين لفتوا نظري في ريال مدريد.

وقال: إنه لا يفقد الكرة بسهولة، ويلعب بهدوء وصفاء ذهن، يجعله مختلفاً عن كل الآخرين، ومن دواعي سروري أن ألعب إلى جواره.

واعترف خوسيلو بأن كروس ولوكا مودريتش كانا أفضل لاعبين في الريال الموسم الماضي، وكلاهما يواجه هذا الموسم منافسة «حامية الوطيس» من نجوم الوسط الشباب أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وفالفيردي وبيلينجهام.

غير أن خبرات النجمين الكبيرين تثبت دائماً إنه لا يمكن تجاهلهما أو الاستغناء عنهما، أو إخراجهما من حسابات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يؤكد دائماً في تصريحاته ومؤتمراته الصحفية، أن «النجمين الكبيرين«هما «أيقونة» النادي الملكي.