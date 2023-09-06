«العقول» تشعل السباق إلى «مونديال 2026»!

معتز الشامي (دبي)

لا يزال الحديث مستمراً عن آليات تأهل «الأبيض» إلى «مونديال 2026»، بعدما زادت الفرصة أمام منتخبات القارة، بفضل زيادة مقاعد آسيا إلى 8 مقاعد ونصف المقعد المتاح في التصفيات العالمية.

ويحتاج منتخبنا الذي يطارد حلماً منذ 33 عاماً، وبالتحديد منذ المشاركة في مونديال «إيطاليا 1990»، إلى التحضير الجيد لمشوار التصفيات، الذي ينطلق رسمياً بمواجهات المرحلة الثانية، بعد اكتمال المجموعة الثامنة التي وقع فيها منتخبنا مع البحرين، بالإضافة إلى الفائز من المرحلة الأولى من اليمن وسريلانكا، وأيضاً لاوس مع نيبال.

تظهر ملامح التحضيرات لبدء السباق نحو حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة، بعد سحب قرعة المجموعات في المرحلة الثانية، مع معسكرات «أيام الفيفا» في سبتمبر الجاري، حيث استعدت «القوى الكبرى» في «القارة الصفراء»، بمعسكرات أوروبية ومحلية، لخوض «تجارب دولية» متنوعة، للاستقرار على القوائم الأساسية، لتمكنها من السير بعيداً في مشوار التصفيات منذ البداية، حيث يسيطر «صراع العقول» عبر «الدكة الفنية»، على مسيرة كل فريق من المنتخبات التي تم توزيعها على 9 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة منها إلى المرحلة الثالثة المؤهلة عبر 6 بطاقات إلى كأس العالم، ويتوقع أن تشعل الصراع المحتدم بين القوى الفنية بالقارة.

وأصبحت البطاقات الـ 8.5 هدفاً لـ 13 منتخباً، يمكن وصفهم بالمنتخبات الأكثر جاهزية للمنافسة، وهي اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، السعودية، أستراليا، والتي يقتنع الكثيرون بأنها قادرة على حسم أول 5 بطاقات، بالإضافة إلى منتخبات قطر، الإمارات، الصين، أوزبكستان، العراق، عُمان، سوريا، فلسطين، ويمكن أن يضاف إليها البحرين والأردن، بخلاف منتخبات قوية في الشرق يمكن وصفها بـ «القوى الجديدة»، وعلى رأسها فيتنام وتايلاند.

وبالنظر إلى سابق التصفيات يمكن ملاحظة، أنه من بعد عام 2015، أصبح «الأبيض» ضمن «التوب 6» في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بعدما أخفق في بلوغ المرحلة النهائية في تصفيات «مونديال 2014»، وخرج من مجموعته التي ضمت كوريا الجنوبية ولبنان والكويت، بل وحل في ذيل الترتيب، عاد في «التصفيات المشتركة» لكأس آسيا و«مونديال 2018» ليصل إلى المرحلة الأخيرة، ويوجد ضمن «التوب 7» أو «توب 8»، حيث حل في الترتيب الرابع بمجموعته، بينما جاءت التصفيات المشتركة لـ «مونديال 2022»، ليصل المنتخب الوطني ضمن «التوب 6»، ويصعد إلى الملحق الآسيوي، ولكنه خرج أمام أستراليا، وهو ما يرشح «الأبيض» للتواجد ضمن أقوى 8 أو 9 منتخبات للمنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة، بمزيد من العمل والتخطيط الجيد.

من جهة ثانية، أعلن مدربو المنتخبات القوية في آسيا، التحدي مبكراً، عبر جاهزيتهم لخوض السباق المتوقع أن يكون أكثر اشتعالاً على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث أصبح البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، في بؤرة التنافس القوي بقيادته لـ «الأبيض»، حيث يراهن المدرب خبراته في الكرة الآسيوية، بفضل نجاحاته مع منتخب كوريا الجنوبية طيلة 4 سنوات، وهو ما يمنح الثقة لمنتخبنا الذي يستعد في كرواتيا بشكل رسمي مع مدربه الجديد، الذي أبدى ثقته في أن يظهر «الأبيض» بصورة متميزة خلال مشوار التصفيات للحصول على الدفعة اللازمة لاستكمال المرحلة الثالثة، بهدف القتال لحسم بطاقة مؤهلة في المرحلة الثالثة، التي تدخلها المنتخبات بعد عام من الآن.



«الساموراي» يتمسك بالاستقرار

تمسك الاتحاد الياباني بالاستقرار الفني لمنتخب «الساموراي»، وذلك بعد الأداء المتميز لـ «الأزرق» في «مونديال 2022» بالدوحة، حيث تم تمديد عقد هاجيمي مورياسو، حتى نهائيات كأس العالم المقبلة، وتولى المدرب المسؤولية عام 2018، وقاد اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019 قبل الخسارة أمام قطر، وحقق نجاحاً مع «الأزرق» في «مونديال 2022».

وشدد كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني على أهمية العمل، من أجل ضمان الاستقرار الإداري والفني، بهدف المنافسة بقوة على لقب كأس آسيا 2023، كما يخطط الاتحاد الياباني، لأن تستمر بصمة الكرة اليابانية في «مونديال 2026»، عبر الدمج بين جيلي الشباب والأولمبي، وتطعيم المنتخب الأول بنخبة من المواهب القادرة على دعم مسيرته الفريق خلال مشواره حتى 2026.



«النشامى».. هدف واضح

يعد الأردن من المنتخبات المرشحة، لأن يقدم «بصمة» خلال التصفيات، حيث كشف المدرب الحسين عموته، أوراقه مبكراً، وأعلن تحدي فرق المجموعة، مؤكداً أن الهدف الأساسي لـ «النشامى»، واضح، وهو بلوغ كأس العالم 2026.

وأضاف: «أرى أن القرعة متوازنة، ولدينا تصور واضح حول فرق المجموعة السابعة، سواء المنتخب السعودي القوي، الذي يعد المنافس الرئيسي على بطاقتي التأهل إلى الدور الثالث الحاسم، بالإضافة إلى طاجيكستان، حيث شهدت الكرة الطاجيكية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ونتابع لقاء كمبوديا وباكستان للتعرف أكثر على طبيعة الفريق الرابع في المجموعة».



«الأخضر» يستعين بـ«المدرسة الإيطالية»

حسم الاتحاد السعودي الجدل بشأن مستقبل مدرب «الأخضر»، حيث تعاقد مع الإيطالي مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي السابق، ليقود منتخب السعودية إلى 2026، في صفقة بدأها المدرب الكبير بالإعلان عن المنافسة من أجل الفوز بكأس آسيا 2023، والذي تستضيفه الدوحة يناير المقبل.

ودخل «الأخضر» معسكراً في إنجلترا لخوض تجربة ودية في سبتمبر الجاري، ويحتاج المنتخب السعودي إلى تأكيد تفوقه في مشوار التصفيات، حيث أوقعته القرعة مع الأردن وطاجيكستان بالإضافة إلى فريق صاعد من المرحلة الأولى للتصفيات.



العراق.. التعامل بـ«القطعة»

اعترف الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، بصعوبة مشوار التصفيات، ولكنه في ذات الوقت، شدد على تمسكه بالرهان على الروح القتالية لـ «أسود الرافدين»، مشيراً إلى أنه يتعامل مع كل مرحلة في التصفيات على حدة، من أجل تحقيق حلم الجماهير العراقية في الوصول إلى كأس العالم 2026.

ووصف كاساس وقوعه مع منتخبات فيتنام والفلبين بأنه أمر جيد لمنح الفريق الثقة في التعامل مع منتخبات الشرق مبكراً، ولكنه شدد على أهمية التكاتف حول منتخب العراق، وإعادة أجواء «خليجي 25» التي تُوج «أسود الرافدين» بلقبها، من أجل تحقيق حلم الجماهير في مشوار التصفيات.



طموح «التنين»

هدد التنين الصيني فرق القارة بمدرب طموح، هو الصربي ألكساندر يانكوفيتش الذي تولى المسؤولية رسميا منذ فبراير الماضي، بعد نجاحه مع «الصين الأولمبي»، كما سبق له تولى تدريب منتخب بلاده تحت 21 عاماً بين 2010 و2013.

ولفت يانكوفيتش إلى أن التحديات أمام «التنين» الصيني لن تكون سهلة في مشوار التصفيات، مشيراً إلى أن أولها يتعلق بضرورة القتال على حسم بطاقة مؤهلة إلى المرحلة الثالثة، حيث أوقعت القرعة منتخب الصين مع نظيره الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تايلاند، فضلاً عن منتخب رابع يصعد من تصفيات المرحلة الأولى.

وقال يانكوفيتش: منتخب الصين يحترم جميع المنافسين في المجموعة والقارة، لكن لدينا طموحات كبيرة، وهو حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم، وعلينا أن نقاتل من أجل ذلك الحلم بلاعبين شباب وبعض عناصر الخبرة».

وأضاف: «نتعامل مع كل بطولة بشكل مختلف، حيث إن التصفيات تبدأ قبل انطلاق كأس آسيا في قطر، وبالتالي فإن الأولوية لها، ونخوض وديات قوية للتحضير للتنافس الذي لن يكون سهلاً، على البطاقات المتاحة للتأهل إلى كأس العالم».



بصمة فيتنام

أكد المدرب الفرنسي عمر تروسيه على جاهزية فيتنام لمشوار التأهل إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، وشدد على أن طموحات الصعود إلى النهائيات العالمية أصبحت أقوى لمنتخب فيتنام، الذي يملك لاعبين متميزين من جيل الأوليمبي قبل عامين، كما وعد بأن يكون لفريقه بصمة خاصة خلال مشوار التصفيات، بفضل الاستقرار الفني للجيل الحالي من اللاعبين.

وعن مشوار التصفيات، قال: لا يوجد مباريات سهلة في كرة القدم، وأعتقد أن كل الفرق في المجموعة لديها طموحات في التأهل، ولهذا فإنها مجموعة صعبة، بالنسبة لنا فإنها فرصة جيدة لإظهار الوجه الجديد للمنتخب، ولدينا طموحات في التأهل».

وأضاف «نملك اللاعبين الجيدين، وخلال الشهر الجاري وقادم التجمعات، يكون لدينا الفرصة من أجل الاستعداد للتصفيات، ويجب ألا نشعر بأي خوف، وشخصياً أنا واثق بأن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين».