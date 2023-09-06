«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا



معتصم عبدالله (دبي)



حصد منتخبنا الأولمبي «النقطة الأولى»، بتعادله من دون أهداف أمام مضيفه الصين، اليوم «الأربعاء»، على استاد داليان سويووان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، في الوقت الذي ألغيت فيه مباراة الهند وجزر المالديف ضمن المجموعة ذاتها، بعد انسحاب الأخير.

ويلتقي في الجولة الثانية السبت المقبل الصين والهند على استاد داليان سويووان، على أن يواجه «الأبيض الأولمبي» في مباراته الثانية منتخب الهند يوم الاثنين المقبل.

وتشهد رحلة التصفيات، مشاركة 41 منتخباً من أجل التأهل إلى النهائيات، والانضمام إلى قطر البلد المُضيف للبطولة العام المقبل، وقُسمت المنتخبات على 11 مجموعة «8 مجموعات من 4 منتخبات»، و«3 مجموعات من 3 منتخبات»، وتقام التصفيات بنظام التجمع في شكل دوري من دور واحد.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى قطر الذي تأهل تلقائياً، لأنه يمثل الدولة المضيفة، وذلك في نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، والمقرر إقامة منافساتها من 15أبريل إلى 3 مايو 2024.

ودفع الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي» بتشكيلة، ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، مايد الطنيجي، محمد عباس، عبدالله البلوشي، زايد سلطان، أحمد الحمادي، عبدالعزيز البلوشي، حارب عبدالله، عيسى خلفان، سلطان عادل.

وجاءت أفضلية البداية لمصلحة منتخبنا الأولمبي الذي حاول الضغط على جبهة الدفاع الصيني، في ظل الفاعلية للاعبي المقدمة عيسى خلفان، حارب عبدالله، وسلطان عادل، ولاحت الفرصة الأولى من تسديدة سلطان عادل من خارج المنطقة مرت فوق المرمى في الدقيقة 11.

في المقابل، انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 23، ليشكلوا التهديد الأول على مرمى منتخبنا، من هجمة مرتدة تصدى لها راكان المنهالي، قبل خروجه مستبدلاً للإصابة، ومشاركة الحارس «البديل» حمد المقبالي.

واستمرت الفرص المهدرة لـ «الأبيض الأولمبي»، مع بداية الشوط الثاني، بعدما أرسل محمد عباس كرة قوية من تسديدة داخل المنطق، اعتلت مرمى الصين في الدقيقة 54، وشهد الشوط الثاني مشاركة حمد المازمي وفهد باروت في تشكيلة «الأبيض»، في الوقت الذي استمرت فيه نتيجة التعادل من دون تغيير، ليكتفي كل منتخب بحصد «نقطة» في الجولة الأولى.