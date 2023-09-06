الإمارات يقدم مدربه الجديد للإعلام



رأس الخيمة (الاتحاد)



رحب يوسف عبد الله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بالإسباني لويس بلاناجوما مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي تم تكليفه بالمهمة، خلفاً للمواطن محمد الجالبوت، وتمنى البطران التوفيق للمدرب الجديد، وقدم الشكر إلى الجالبوت الذي نجح في قيادة الفريق من دوري الأولى إلى «المحترفين».

وأضاف: «التغيير أمر طبيعي وسنة الحياة، بهدف المواكبة والبحث عن نتائج أفضل، خاصة أننا نتطلع لبناء فريق قوي، يكون قادراً على البقاء في الدوري، وبلوغ المنطقة الدافئة».

وأكد البطران خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الإسباني بالنادي، بحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين، أن لويس مهمته إكمال ما بدأه الجالبوت ومواصلة مسيرة النجاح، خاصة أن الفريق ظهر بشكل جيد في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، ذاكراً أنهم يتطلعون دائماً إلى الأفضل، وأن ذلك يمكن أن يتحقق بتكاتف الجميع.

من جانبه شكر المدرب الإسباني، إدارة نادي الإمارات على الثقة، وأكد أنه سعيد بوجوده في رأس الخيمة، والعمل في الدوري الإماراتي، واعداً ببذل كل طاقته، من أجل أن يكون على قدر الثقة التي حظي بها، وقال: «التغيير في الأجهزة الفنية دائماً يجعل الوضع صعباً بعض الشيء، لكننا يجب أن نعمل عائلة واحدة، حتى نتمكن من تجاوز كافة العقبات، ونحقق النتائج الإيجابية التي ينتظرها الجمهور، وعلينا أن نعمل بطاقة إيجابية وتركيز أكبر في الفترة المقبلة».

وأوضح المدرب الإسباني أن تجربته مع «الصقور» تعتبر الأولى له في المنطقة، مبيناً أنه عمل مع فرق إسبانية معروفة مثل فياريال وغرناطة وإسبانيول، وأيضاً مع فيسيل كوبي الياباني، مؤكداً أنه يتطلع لأن يضع كل خبراته التدريبية السابقة تحت خدمة النادي.

وأضاف: المهمة ليست على المدرب واللاعبين والإدارة فقط، ولكن الجمهور له دور مؤثر، نحتاج إلى دعم جماهيري قوي في المباريات المقبلة، لأننا على قناعة بالدور الذي يلعبه المشجعون في رفع الروح المعنوية للاعبين والمساهمة في تحقيق الانتصارات.

وعن مدى معرفته بالفريق والدوري الإماراتي قال لويس، إنه شاهد مباريات «الصقور» السابقة، ويعرف الكثير من التفاصيل، ويعرف المزيد من خلال التدريبات المقبلة، وثمن الإسباني، الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم في الدولة، وقال إن حرص الأندية على استقطاب أبرز اللاعبين دليل على الاهتمام، ذاكراً أن الدوري قوي، وأن من يرغب في المنافسة، لابد أن يعمل بجد حتى يحقق طموحه.

وعلق المدرب الإسباني على وجود مواطنه النجم المخضرم إندريس إنييستا ضمن صفوف الصقور، وقال إن إنييستا لاعب ذو قيمة عالية ومعروف للجميع، مبيناً أنه شاهد عطاء إنييستا في المباريات السابقة.

وأضاف: أعتقد أنه متحمس جداً للتجربة، ولديه رغبة كبيرة في الاستمرار مع الفريق، وأن يكون عنصراً مؤثراً في النتائج الإيجابية، وإنييستا لاعب رائع ووجوده معنا يحقق الكثير من المكاسب.

وعن إحداث تغييرات متوقعة في اللاعبين، قال لويس إنه يؤمن بالمجموعة الموجودة، ولكن الإضافات مهمة لسد النقص، والفرصة متاحة لاختيار عناصر جيدة تشكل إضافة قوية للفريق.