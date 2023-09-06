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الرياضي

57 رامية في «تمهيدي» بطولة حمدان بن زايد

57 رامية في «تمهيدي» بطولة حمدان بن زايد
6 سبتمبر 2023 16:50

 
الظفرة (وام)


شهدت الأدوار التمهيدية للنسخة الثالثة، من بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية «سكتون 0.22»، للفئات النسائية، مشاركة 57 رامية، بطموحات التأهل إلى المراحل النهائية، للمنافسة على جوائز أفضل 10 مراكز.
وتحسم المنافسات الجارية الآن في نادي الظفرة للرماية، بمقره في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، سباق التأهل لعدد 40 رامية إلى المرحلة النهائية. 

وتنال الفائزة الأولى 70 ألف درهم، والثانية 50 ألفاً، والثالثة 30 ألفاً، والرابعة 20 ألفاً، والخامسة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى بواقع 8 آلاف درهم، و7 آلاف درهم، و6 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و3 آلاف درهم للفائزات من المركز السادس إلى العاشر. 

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وقال ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، إن المستويات العالية للراميات في المنافسات التمهيدية، تؤكد أهمية البطولة في تطوير قدرات المشاركات، وتمكينهن من المهارات التي تعزز التطور الذي يتطلع إليه النادي، لتحقيق تطلعات جميع الفئات من الذكور والإناث، لدعم المنتخبات الوطنية، ورفع مستوى التنافسية العالمية وفق أفضل الممارسات. 

وأضاف: هناك مؤشرات مهمة تؤكد التطور الذي حققته البطولة في نسختها الثالثة، ونحرص على الارتقاء بقدرات الممارسين لهذه الرياضة من الذكور والإناث، ومع اقتراب البطولة من المرحلة الختامية، والوصول إلى أفضل 40 رامية، سيكون لدينا العديد من البطلات، بما يتماشى مع استراتيجية النادي، لتمكين المرأة والارتقاء بقدراتها في مجال الرماية.

بطولة حمدان بن زايد
الرماية
الظفرة
نادي الظفرة للرماية
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