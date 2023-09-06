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الرياضي

ألمانيا توقف مغامرة لاتفيا في «مونديال السلة»

ألمانيا توقف مغامرة لاتفيا في «مونديال السلة»
6 سبتمبر 2023 16:35

مانيلا (أ ف ب) 

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أوقف المنتخب الألماني مغامرة نظيره اللاتفي الشيّقة، في كأس العالم لكرة السلة المقامة حالياً في الفلبين وإندونيسيا واليابان، بعد أن تغلب عليه بشق الأنفاس 81-79 في ربع النهائي خلال مباراة مثيرة في مانيلا.
وضربت ألمانيا موعداً مع الولايات المتحدة، في مواجهة تعد بأن تكون نارية لمقعد في النهائي.
ويعود المنتخب الألماني إلى دور الأربعة للمرة الأولى منذ 21 عاماً، عندما بلغ نصف النهائي للمرة الأخيرة، واحتل المركز الثالث في إنديانابوليس، بقيادة نجمه التاريخي ديرك نوفيتسكي الذي فاز آنذاك بجائزتي أفضل لاعب وهدّاف البطولة.
منذ ذلك الحين، غاب نجم الألمان عن المونديال السلّوي فاحتل المركز الثامن عشر عام 2019 في الصين، فيما لم يتأهل إلى نسخة عام 2014 في إسبانيا. إلا أنّ الجيل الحالي بدا مهيئاً أكثر من أي وقت لإعادة السلّة الألمانية إلى الواجهة، بعد احتلال المركز الثالث في بطولة أوروبا عام 2022 التي استضافتها ألمانيا بالمشاركة مع إيطاليا وجورجيا والتشيك، أضف إلى ذلك وجود أربعة لاعبين ألمان في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

كرة السلة
ألمانيا
لاتفيا
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