«المحترفين» تعلن مواعيد 10 جولات للدوري

معتز الشامي (دبي)



أعلنت رابطة المحترفين مواعيد 10 جولات، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتحديداً من «الثالثة» إلى «الجولة 12»، والتي تقام من سبتمبر الجاري إلى ديسمبر المقبل، قبل فترة التوقف لمشاركة منتخبنا في نهائيات كأس آسيا.

وبحسب جدول المباريات، تقام الجولة الثالثة 23 سبتمبر، حيث يلتقي النصر مع الشارقة، اتحاد كلباء والجزيرة، خورفكان والإمارات، العين وعجمان، و24 سبتمبر، البطائح وشباب الأهلي، الوحدة وحتا، الوصل وبني ياس، والجولة الرابعة 28 سبتمبر، حتا والنصر، الشارقة والعين، و29 سبتمبر، بني ياس والإمارات، عجمان واتحاد كلباء، وشباب الأهلي والوحدة، و30 سبتمبر الجزيرة والبطائح، خورفكان والوصل.

وتقام الجولة الخامسة 6 أكتوبر، اتحاد كلباء وحتا، البطائح وخورفكان، بني ياس والوحدة، و7 أكتوبر، الوصل وعجمان، الجزيرة وشباب الأهلي، والجولة السادسة 27 أكتوبر، البطائح وعجمان، حتا والوصل، الوحدة واتحاد كلباء، شباب الأهلي والنصر، و28 أكتوبر، العين والإمارات، خورفكان والجزيرة، والشارقة وبني ياس، والسابعة 2 نوفمبر، الجزيرة والشارقة، الوصل والعين، و3 نوفمبر، النصر والبطائح، الإمارات وحتا، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، و4 نوفمبر، بني ياس وخورفكان، عجمان والوحدة.

وتنطلق الجولة الثامنة 23 نوفمبر، بمباريات حتا وبني ياس، البطائح والشارقة، و24 نوفمبر، خورفكان وعجمان، الوحدة والإمارات، شباب الأهلي والعين، و25 نوفمبر، اتحاد كلباء والنصر، الجزيرة والوصل، وتقام الجولة التاسعة أول ديسمبر، حيث يلتقي عجمان وحتا، الإمارات واتحاد كلباء، النصر والوحدة، و2 ديسمبر، الوصل والبطائح، بني ياس والجزيرة، وتستكمل 20 ديسمبر، العين وخورفكان، والشارقة وشباب الأهلي، نظراً للمشاركة الخارجية للعين والشارقة.

وتقام الجولة العاشرة 9 ديسمبر، بمباريات خورفكان والنصر، شباب الأهلي والإمارات، الوحدة والوصل، و10 ديسمبر، البطائح وبني ياس، الجزيرة وعجمان، حتا والشارقة، اتحاد كلباء والعين، ثم الجولة 11 يوم 15 ديسمبر، الشارقة وخورفكان، بني ياس وشباب الأهلي، العين والوحدة، و16 ديسمبر، الإمارات والجزيرة، حتا والبطائح، الوصل واتحاد كلباء، عجمان والنصر، وتجرى الجولة 12 يوم 23 ديسمبر بمباريات الجزيرة وحتا، النصر والإمارات، بني ياس واتحاد كلباء، و24 ديسمبر، الشارقة وعجمان، البطائح والعين، خورفكان والوحدة، شباب الأهلي والوصل.