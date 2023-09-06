عادل صقر يكتب التاريخ بـ «المحطة 13» في ملاعب الإمارات



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



انتقل عادل صقر «37 عاماً» إلى جلف يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما وقع «الجناح المخضرم» عقداً لمدة موسم، ليخوض «التجربة 13» في مسيرته، متصدراً قائمة أكثر اللاعبين تنقلاً بين الأندية الإماراتية.

وعلى النقيض من لاعبين أمثال الطلياني، ومحسن مصبح، وعلي مبخوت، وإسماعيل مطر، وغيرهم الذين التزموا باللعب لنادٍ واحد، فضل عادل صقر التنقل بين الأندية على صعيد دوري المحترفين والدرجة الأولى، مسجلاً رقماً قياسياً غير مسبوق على مستوى الدولة في عدد الأندية التي دافع عن ألوانها.

وشملت قائمة الأندية التي لعب لها عادل صقر، على مدار أكثر من عقدين، على التوالي شباب الأهلي، عجمان، الشارقة، الإمارات، اتحاد كلباء، الوحدة، الذيد، الشعب، دبا الحصن، خورفكان، البطائح، مصفوت، وصولاً إلى محطته الحالية مع جلف يوناتيد.

ويستعد ابن الـ 37 عاماً للظهور بقميص جلف يوناتيد، في منافسات دوري الأولى للموسم الحالي 2023- 2024، والذي ينطلق بمباريات الجولة الأولى يوم السبت المقبل، حيث يحل جلف يونايتد ضيفاً على العربي في استاد شباب الأهلي بالعوير، علماً بأن صقر لعب لبعض الأندية في فترتين مختلفتين مثل الشعب ومصفوت.

وعبر اللاعب الملقب بـ «الرحالة» عن سعادته بالتوقيع لجلف يونايتد، ورغبته في تقديم كل خبراته للفريق الطامح إلى تحقيق نتائج جيدة في دوري الأولى، وقال صقر: «تجربة جديدة في مشواري أطمح إلى الاستفادة منها، وترك بصمة من خلالها، النادي لديه هدف واستراتيجية جيدة، وإدارته طموحة وتملك مشروعاً تسعى لتنفيذه عبر جدول زمني محدد».

وأضاف: «رئيس النادي أحمد الحاي لاعب سابق، لذلك يملك خلفية جيدة ورؤية سيجني الفريق ثمارها، وأتوقع أن يكون جلف يونايتد رقماً مهماً في دوري الأولى، بل في كرة الإمارات قريباً».

وعن استمراره في الملاعب لأكثر من عقدين، و«التجربة 13» في مشوراه، قال: «افتخر بتجاربي السابقة، وكلها جيدة وناجحة، حققت إنجازات كبيرة جداً من خلالها، فقد تُوجت بدوري المحترفين مرتين، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، والصعود إلى دوري المحترفين 6 مرات، كما حصلت على لقب أفضل لاعب في دوري الأولى، وأفضل لاعب صاعد في دوري المحترفين، وشاركت في تصفيات أولمبياد بكين».

وأضاف: «أتاحت لي التجارب الكثيرة، أن أحقق كل هذه الإنجازات التي تجعل مني ربما أكثر لاعب بالدولة حصداً للإنجازات، وزاملت لاعبين كبار مثل كانافارو، علي كريمي وغيرهم، واستفدت من اللاعبين المواطنين الكبار الذين لعبت معهم، وتعلمت منهم الانضباط والالتزام والتضحية».

وقال: «التنقل بين الأندية ليس هواية، فأنا أحدد أهدافاً أسعى لتحقيقها، وحالياً لدي هدف جديد مع جلف يونايتد، وأجتهد من أجله، مستفيداً من وجود إدارة متفهمة تهيئ المناخ المناسب والأجواء المساعدة على العطاء».

يعد جلف يوناتيد الذي يضم بين صفوفه «المخضرم» عادل صقر، صاحب لقب أسرع فريق صاعد في السنوات الأخيرة، بعدما تُوج في موسم 2021- 2022، بطلاً لدوري الدرجة الثالثة، قبل أن ينجح في حجر بطاقة الصعود الأولى إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي 2022- 2023، بعد تتويجه بطلاً ل «دوري الدرجة الثانية»، قبل جولتين على ختام الدوري.

ويعد جلف يوناتيد رابع فريق ينجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية، منذ قرار اتحاد الكرة في موسم 2019- 2020، بإعادة إطلاق نسخة جديدة من المسابقة.

وتُوج كواترو بطلاً للنسخة الأولى من دوري الثانية، وحل الفلاح ثانياً، وشهدت النسخة الثانية 2020- 2021 صعود جلف أف سي «البطل» وسيتي «الوصيف» إلى دوري الأولى، فيما تُوج في موسم 2021- 2022 «فرسان هسبانيا» بطلاً ثالثاً لدوري الثانية، وحل بينونة في «الوصافة» ليصعدان إلى دوري الأولى 2022- 2023، وصولاً إلى تتويج جلف يوناتيد بطلاً للموسم الماضي 2022- 2023.

مشوار صقر



2003- 2004: شارك مع الفريق الأول لشباب الأهلي في سن 18 عاماً

2008- 2009: لعب لعجمان والشارقة

2010- 2011 لعب لفريق الإمارات في دوري الأولى «أ»

2011- 2012: لعب بقميص اتحاد كلباء في دوري الأولى «أ»

2012- 2013: لعب النصف الثاني للموسم بقميص الوحدة في المحترفين

2013- 2014: لعب بقميص الذيد في دوري الأولى

2014- 2015: شارك الشعب الصعود من الأولى للمحترفين

2016- 2017: لعب بقميص دبا الحصن في دوري الأولى

2017- 2018: لعب لموسمين بقميص خورفكان في الأولى وصعد إلى المحترفين

2020- 2021: شارك مع البطائح في رحلة الصعود من الأولى للمحترفين

2022- 2023: لعب لمصفوت في دوري الأولى

2023- 2024: وقع لجلف يوناتيد في دوري الأولى