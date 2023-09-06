400 لاعب في دبي لأكاديميات التنس

دبي (الاتحاد)



يطلق مجلس دبي الرياضي بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس، بالتعاون مع أكاديمية سانيا ميرزا واتحاد التنس، وتستقطب أكثر من 400 لاعب ولاعبة من الموهوبين، وتقام من 28 أكتوبر إلى 14 يناير 2024، وتتضمن 7 فئات مختلفة من الناشئين والبالغين من الرجال والسيدات، تحت 12، و14 و18 سنة للبنين والبنات، وفردي الرجال المفتوحة، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ويستمر التسجيل إلى 10 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأسطورة التنس الهندية سانيا ميرزا، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلياء بوجسيم عضو مجلس إدارة اتحاد التنس.

وقال سعيد حارب: البطولة مبادرة رائدة لاستقطاب واكتشاف الموهوبين وتطوير مهاراتهم، وتسهم في تحفيز وتشجيع الرياضيين، لتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة، ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم هذه المبادرات الرائدة لأن الموهوبين يمثلون الركيزة الأساسية للمستقبل، كما أن المجلس حريص على التعاون مع النجوم العالميين، وجهات القطاع الخاص من المنظمين من داخل الدولة وخارجها لإطلاق المبادرات، وتنظيم البطولات التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وفي دبي لدينا بيئة تشجع وتدعم الاستثمار في مختلف المجالات، وأثبت الاستثمار الرياضي أنه الخيار الأمثل للنجوم، وحقق كثير من النجوم نجاحات كبيرة من استثماراتهم في دبي بمختلف الرياضات، ونتمنى أن تحقق سانيا ميرزا نجاحاً كبيراً في مشروعها لاكتشاف وتطوير المواهب، بما يتناسب مع حبها لدبي والإمارات.

وقالت علياء بوجسيم: تعزز البطولة من رصيد اللاعبين المشاركين في النقاط التي يتم تسجيلها في تصنيفهم بالاتحاد الذي تم ربطه بتصنيف الاتحاد الدولي، بحيث تتم معادلة النقاط لتتحول من التصنيف المحلي إلى التصنيف الدولي، لذلك سيكون جميع المشاركين في البطولة فائزين.

وقالت سانيا ميرزا سفيرة البطولة: تمثل المبادرة لحظة تاريخية لعالم التنس في دبي، وتظهر التزام المدينة الثابت بتعزيز ورعاية مواهب التنس، واهتمام دبي بتطوير القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة التنس بشكل خاص، في ازدياد مستمر، وأصبح أقوى بكثير من قبل، وتأتي البطولة مواكبة للمبادرة التي أطلقتها من قبل لتدريب اللاعبين الإماراتيين، حيث أقوم بنفسي بالإشراف على منافسات البطولة لاختيار أفضل المواهب الوطنية الواعدة فيها، وأعمل على توجيههم وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للمنافسة، والوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وأضافت: تضم البطولة فئتي الناشئين والكبار، مما يوفر للاعبين من جميع الأعمار منصة فريدة لعرض مهاراتهم، كما تقام البطولة في منشآت تنس رفيعة المستوى، مما يضمن حصول المشاركين على أفضل تجربة، من حيث البنية التحتية والتنظيم، ومن المقرر أن ينتهي الموسم الأول لفئة للناشئين من البطولة 2 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات، ويعد هذا ختاماً كبيراً ليكون مشهداً للتميز والوطنية في التنس.