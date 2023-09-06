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الرياضي

«العنابي» يعلن رحيل جواو بيدرو

«العنابي» يعلن رحيل جواو بيدرو
6 سبتمبر 2023 14:09

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن الوحدة رحيل مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو، وتمنى له التوفيق في مشواره المقبل، وخاض اللاعب مباراتين مع «العنابي» هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل خلالهما هدفاً، ولكنه أهدر عدداً الفرص، ولم يظهر بالمستوى المعهود عنه، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن أسباب هبوط مستواه.
ولعب بيدرو للوحدة موسمين، سجل خلالهما 29 هدفاً، حيث انتقل إلى «العنابي»، قادماً من الظفرة بعد انتهاء إعارته لبني ياس موسم 2020-2021، وأحرز خلاله 14 هدفاً، بعدما شارك في 26 مباراة كاملة بالدوري، كما سجل 15 هدفاً خلال مشاركته في 24 مباراة بالموسم الماضي، في حين أحرز 18 هدفاً في الموسم الذي شارك فيه مع بني ياس، وكان السماوي قريباً من لقب الدوري، حيث نافس الجزيرة بقوة على اللقب، ولم يتم حسمه، إلا في الجولة الأخيرة، ولعبت أهداف بيدرو وقتها دوراً كبيراً فيما وصل إليه «السماوي»، ولفت الأنظار بشدة، مما جعل الوحدة يتعاقد معه.
وبلغ عدد أهداف بيدرو في الدوري 60 هدفاً بقميص الوحدة وبني ياس والظفرة، بواقع 30 هدفاً مع «العنابي»، و18 هدفاً مع بني ياس، و12 هدفاً مع الظفرة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
بني ياس
جواو بيدرو
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