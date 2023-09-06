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الرياضي

«قيادة مواطنة» لأندية «الدرجة الأولى»

«قيادة مواطنة» لأندية «الدرجة الأولى»
6 سبتمبر 2023 14:07

 
فيصل النقبي (الفجيرة) 

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تترقب أندية دوري الدرجة الأولى 2023-2024، ضربة بداية البطولة يوم السبت المقبل، بمشاركة 17 فريقاً استعدت جيداً، ومن ظواهر الموسم الجديد، إقامة معسكرات خارجية، من أجل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين».
وأقام دبا الفجيرة ودبا الحصن والظفرة والفجيرة والحمرية والعروبة ومصفوت معسكرات خارج حدود الوطن، فيما اكتفى الباقون بمعسكرات داخلية، وخوض العديد من المباريات الودية. 
ويتميز الموسم بمشاركة وطنية واسعة في القيادة الفنية، حيث يقود 10 مدربين مواطنين الفرق الـ 17، وهو ما يحدث للمرة الأولى بالمسابقة، ويعكس ثقة الإدارات بالعناصر المواطنة لقيادة الفرق.وينطلق الموسم بأربع مباريات يوم السبت، تجمع الجزيرة الحمراء مع الظفرة، ودبا الحصن مع العروبة، والعربي مع جلف يوناتيد، والحمرية مع جلف أف سي، وتستكمل مباريات الجولة الأحد بـ 4 مباريات، الرمس مع الذيد ومسافي مع التعاون، والفجيرة مع سيتي ومصفوت مع يوناتيد. 

 

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الحصن
الجزيرة الحمراء
العروبة
الحمرية
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