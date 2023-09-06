الحصن ومليحة «مفاجأة» كأس اليد



رضا سليم (دبي)



شهدت «ضربة بداية» كأس الاتحاد لكرة اليد مفاجآت من «العيار الثقيل»، قلبت الموازين من الجولة الأولى، خاصة أن نظام المسابقة يضع أول كل مجموعة في المباراة النهائية مباشرة، وأول المفاجآت، تفوق دبا الحصن على الوصل 20-19، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ضمن المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 10-10، وأدارها ياسر النقبي، وشهاب أحمد، وعلى الطاولة رامي لطفي وخالد غلوم والمراقب جمال سيف.

وفجر مليحة في المفاجأة الثانية، بالفوز على النصر 24-19، في المباراة التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن المجموعة الثانية، وانتهى الشوط الأول 11-10 لمصلحة أصحاب الأرض.

وتفوق الجزيرة على العين 20-19 في المباراة التي جرت بصالة البنفسج، ضمن المجموعة الثانية، وانتهى الشوط الأول لمصلحة «فخر أبوظبي»11-8.

وفي القمة المبكرة، نجح الشارقة في الفوز على شباب الأهلي 21-18، في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد، وانتهى شوطها الأول، بتقدم الضيوف 12-11، وهي المباراة التي أدارها علي جعفر وإسماعيل سالم وعلى الطاولة يوسف عيد وياقوت خاطر، والمراقب محمد ناصر، وحضرها نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي برستوفاك الذي يتابع اللاعبين، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتقام في الدوحة الشهر المقبل، وخميس السويدي مدير المنتخب.

ويسعى «الملك» الشرقاوي بطل «الخماسية» الموسم الماضي، لحصد كأس الاتحاد، قبل أن يخوض كأس السوبر المحلي 22 سبتمبر أمام شباب الأهلي، ثم ينطلق بعدها للدفاع عن لقبه في كأس الإمارات 6 أكتوبر المقبل، والدوري العام 7 نوفمبر.

ويتصدر الشارقة قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق هدفين عن دبا الحصن، يليه شباب الأهلي والوصل ولكل منهما «نقطة»، فيما يتصدر مليحة قمة المجموعة الثانية بـ «العلامة الكاملة»، يليه الجزيرة في «الوصافة»، والعين والنصر.

ومن ظواهر الجولة أن المباريات الأربع شهدت 160 هدفاً، من بينها 3 مواجهات شهدت 39 هدفاً، لكل مباراة، وتكررت نتيجة 20-19 في مباراتين، وتأتي الظاهرة الأهم بمشاركة اللاعبين المواطنين في البطولة، خاصة أن كأس الاتحاد مخصصة للمواطنين وحملة الجواز وأبناء المواطنات، وهو ما فتح الطريق أمام عدد كبير من اللاعبين المواطنين الذين ينتظرون «أنصاف الفرص» للعب من أول مباراة، خاصة في ظل عدم مطابقة شروط البطولة، على اللاعبين مواليد الدولة والمقيمين والأجانب الذين جلسوا في المدرجات لمتابعة المباريات.