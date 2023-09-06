الوصل والنصر.. «فوز البداية» في السلة



علي معالي (دبي)



بدأ الوصل والنصر مشوارهما بقوة، في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، تفوق «الإمبراطور» على البطائح 85- 77، ضمن المجموعة الأولى، و«العميد» على الظفرة 80- 46، في المجموعة الثانية.

حفلت المباراة الأولى بالندية من البداية إلى النهاية، وتفوق «الأصفر» في الربعين الأول والرابع 23- 10,23- 16، فيما رجحت كفة «الراقي» في الربعين الثاني والثالث 25- 24,26- 15، وأدار المباراة الدولي سالم الزعابي، والدولي محمد ريان، واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي داوود التميمي، وتنتظر الوصل مباراة قمة مع شباب الأهلي الجمعة المقبل، لتحديد المتأهل إلى «مربع الذهب».

وفي المباراة الثانية، نجح «الأزرق» في التفوق في الربعين الأول والثالث، بفارق كبير جعل من الصعب على «الفارس» خطف المباراة حيث انتهى الربع الأول 27- 6، والثالث 29- 8، ورغم تفوق الظفرة في الربعين الثاني والرابع 17- 10,15- 14، إلا أن ذلك لم يؤثر على نتيجة اللقاء، وسيطر «العميد» تحت قيادة المدرب حسام الوكيل على اللقاء من البداية، ليحصد أول نقطتين في المجموعة، وتصبح مباراة الجمعة مع الشارقة «قمة مبكرة»، وتحدد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، وأدار المباراة الطاقم الدولي المكون من حسن حاجي، محيي الدين خطاب، هيثم قوجة، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل منها 3 فرق، بعد انسحاب الوحدة، والمتصدر يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى، مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث الثانية، مع ثاني الأولى، لتحديد باقي أطراف «المربع الذهبي»، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر، وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، والثانية الشارقة، النصر، والظفرة.