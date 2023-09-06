«المشرق للبادل» تعود إلى دبي



دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد البادل تنس، الذي يتولى إدارة فعاليات اللعبة في الإمارات، عن انطلاق الجولة الخامسة من بطولة المشرق للبادل 2023، سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة الأولى من نوعها في الدولة، 8 و10 سبتمبر، في «بادل إيه إي»، أكبر نادٍ داخلي للبادل تنس في الإمارات.

وتستقبل بطولات اتحاد البادل التصنيفية والمؤلفة من ثماني جولات، المشاركين طوال الموسم، حيث توفر للاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والقدرات فرصة لاختبار مهاراتهم في الرياضة، والفوز بمجموعة من الجوائز المتميزة، مما يضيف أجواء حماسية إلى التجربة التنافسية.

وتُقام في إطار بطولة المشرق للبادل 2023 والتي تستمر 11 شهراً، ثلاث فعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم في «بادل إيه إي»، بما فيها UAEPA 10 للرجال وUAEPA 100 المفتوحة وUAEPAE&E.

وقال سعيد المرّي الأمين العام لاتحاد البادل تنس: «تسرنا استضافة اللاعبين المتمرسين ومحبي الرياضة في بطولة المشرق للبادل ،2023 لنحتفي معاً بالمهارات وعلاقات الصداقة، في ضوء نمو شعبية هذه الرياضة على مستوى الدولة، وتعكس البطولات قيم الوحدة والمنافسة الرياضية التي ترتقي برياضة البادل في المنطقة، وندعو الجميع من مختلف أنحاء الإمارات لممارسة الرياضة التي تحظى بشعبية متنامية».

وأضاف: «إلى جانب الأجواء التنافسية المتميزة، تسهم بطولة المشرق للبادل 2023، في إنشاء مجتمع بادل نشط ونابض بالحياة، ونوفر من خلال مباريات البطولة منصة لاستعراض وتطوير المهارات وفرصة لتعزيز مستويات التواصل».

وتكتسب رياضة البادل شعبية متنامية على مستوى العالم، وفي الإمارات بصورة خاصة، حيث تم إطلاق أكثر من 350 ملعباً عاماً وخاصاً للبادل، في مختلف أنحاء الدولة ،خلال أقل من 10 سنوات، مما جعلها الرياضة الأسرع نمواً في الإمارات.

وتؤكد بطولة المشرق للبادل 2023 التزام اتحاد البادل تنس بتعزيز الشمولية في مجتمع البادل، حيث يمكن للأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية ممارسة هذه الرياضة وإظهار شغفهم بها.