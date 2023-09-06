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الرياضي

«التلاعب» يلغي الدوري في بوليفيا

«التلاعب» يلغي الدوري في بوليفيا
6 سبتمبر 2023 12:59

 برلين (د ب أ)


ألغى الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الدوري المحلي الحالي، بسبب مزاعم تلاعب في نتائج المباريات.
وشاركت الأندية الـ17 المشاركة في الدوري في اجتماع، حيث وافق 14 نادياً على إيقاف الدوري المحلي والكأس.
ورفض ناديان إيقاف الدوري وامتنع واحد، وجاء القرار بعد أن رفع الاتحاد البوليفي تهم الفساد لمكتب المدعي العام بالبلاد، ويزعم أن الحكام واللاعبين ومسؤولي الأندية مشتبه في تورطهم في مخطط الفساد. 

وتمت إقالة ثلاثة أعضاء من لجنة الحكام، هم أليخاندرو مانيلا، وويلسون إيسترادا وخوان كارولس كاردوزو. 

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وأوضح بعض مسئولي الأندية البوليفية في بيان منفصل تورط بعض لاعبيهم في هذا المخطط، بدون الكشف عن أسمائهم. 

ويخطط الاتحاد البوليفي حالياً للتحدث مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بشأن تنظيم مسابقة سريعة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لتحل محل البطولات التي ألغيت التي تشمل دوري الدرجتين الأولى والثانية.

كرة قدم
بوليفيا
الدوري البوليفي
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