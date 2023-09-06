3 مقاعد إماراتية في «آسيوي الرماية»



دبي (الاتحاد)



هنأ الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، مرشحي الاتحاد لفوزهم بمناصب آسيوية، حيث حصد الاتحاد ثلاثة مناصب قارية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد في الكويت، وفاز كل من حسن الشحي بعضوية اللجنة التنفيذية، وهند إبراهيم الحوسني بعضوية لجنة التخطيط والتطوير، وطلال هندي بعضوية لجنة الدستور «النظام الأساسي».

وتنافست على هذه المناصب الاتحادات الوطنية من 41 دولة آسيوية، وتمكن الثلاثي الإماراتي من الفوز نظراً لتوفر الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى كفاءتهم وخبرتهم وتميزهم في هذا المجال محليا وقارياً، ودولياً.

وأعربوا عن سعادتهم باختيارهم لهذه المناصب الهامة بالاتحاد الآسيوي للرماية، وفخرهم وتشرفهم بتمثيل الدولة في هذا المحفل القاري، وتوجهوا بالشكر إلى الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد، لدعمه اللامحدود واستراتيجيته المتمثلة بتعزيز تمثيل الدولة في كافة المحافل الرياضية الدولية.