سيفروفيتش: الوصل «المكان الصحيح» والأهداف قادمة



مراد المصري (دبي)



أكد السويسري هاريس سيفروفيتش لاعب الوصل، أنه يتطلع إلى إحراز المزيد من الأهداف، خلال الفترة المقبلة، وإبراز قدراته مع الفريق، ليكون ضمن خيارات منتخب بلاده، لأنه لم يقفل باب اللعب مرة أخرى مع سويسرا.

وجاء حديث سيفروفيتش، مع صحف بلاده، وقال: «أنت لا تتلقى عرضاً من دبي كل يوم، كما أن المفاوضات مع إدارة الوصل منحتني «الصدى الإيجابي» لخوض التجربة، لكن الأهم مدى سعادتي رفقة زوجتي وعائلتي بأكملها «طفلين»، ووجدنا منزلاً ننتقل إلى العيش فيه، ونواصل حياتنا التي تبدو رائعة للغاية هنا.

وأشار سيفروفيتش إلى أنه وجد السلام والسكينة في دبي، وقال: في لشبونة أو إسطنبول حيث لعبت مع بنفيكا وجالطة سراي، من المستحيل على لاعب أن يسير في الشارع، من دون أن يتم التعرف عليه، وفي دبي الأمر مختلف، والناس يحترمون خصوصياتنا.

وبعد مشاركة سيفروفيتش الأخيرة في «مونديال 2022»، قبل الخروج أمام البرتغال من دور الـ 16، بعد الخسارة القاسية 1-6، فإن سيفروفيتش صاحب الـ 93 مباراة دولية، لم تشمله قائمة المدرب مراد ياكين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليتبادر السؤال حول إغلاق الباب بالنسبة له على الصعيد الدولي، وقال: لا، أترك مسألة استدعائي بيد المدرب صاحب القرار النهائي دائماً، والمؤكد أنني في دبي أحظى بوقت اللعب، وأسجل خلاله المزيد من الأهداف.

وأبرز موقع الصحيفة فيديو الهدف الأول سيفروفيتش الذي سجله أمام الشارقة، في الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، مبدياً شعوره بالراحة في الوصل في الوقت الحالي، وأنه يركز على تقديم المزيد مع «الإمبراطور» الذي وقع معه عقد لمدة عامين، وقال: أنا موجود في «المكان الصحيح»، أشعر بالراحة والاستقرار على الصعيد الفني أو مع أسرتي، ولم أفكر بقبول أي عروض أخرى قبل خوض هذه التجربة.

على صعيد آخر، استأنف الوصل تدريباته، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب انطلاق الموسم، حيث عاد اللاعبون إلى التدريبات البدنية، على أن يبدأ بعد ذلك في رفع نسق إيقاع التحضيرات، ترقباً لاستئناف المباريات الرسمية منتصف سبتمبر الجاري.