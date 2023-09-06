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الرياضي

قائد «أسود الأطلس» إلى «أسود السعودية»

قائد «أسود الأطلس» إلى «أسود السعودية»
6 سبتمبر 2023 11:39

 
الرياض (أ ف ب) 

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أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب المغربي المدافع رومان سايس، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، قادماً من السد القطري.
وكتب الشباب عبر موقعه الرسمي «إكس» (تويتر سابقاً): «من أسود الأطلس إلى أسود المملكة، رومان سايس شبابي»، وتابع: «رسمياً، الدولي المغربي رومان سايس شبابي حتى نهاية الموسم»، كما تمنت إدارة الشباب للمدافع «33 عاماً» التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية.
وتعاقد سايس، رابع العالم مع منتخب بلاده في المونديال الأخير في قطر، مع السد في 24 يوليو الماضي، قادماً من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو.
ويعتبر سايس من الركائز الأساسية في صفوف منتخب بلاده المدعو إلى خوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم أفريقيا مطلع العام الحالي في ساحل العاج.
ولم يشارك قطب دفاع «أسود الأطلس» الذي خاض 75 مباراة دولية، مع السد في منافسات الدوري، لعدم قيد اللاعب في كشوفات النادي لدى الاتحاد القطري من الأساس.
وشارك سايس مع السد في بطولة الأندية العربية التي لا تشترط لوائحها مسألة السن بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب، وتكتفي بالعدد المسموح به في الاتحاد المحلي لبلد النادي.

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