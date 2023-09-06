أوستابنيكو تفتح النار على «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (د ب أ)



انتقدت اللاتفية يلينا أوستابينكو منظمي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات، بسبب موعد مباراتها في دور الثمانية أمام الأميركية كوكو جوف.

وقالت أوستابينكو «29 عاماً» عقب خسارتها صفر-6 و2-6: عندما تم الإعلان عن موعد المباراة رأيت أنني سألعب المباراة الأولى، قلت هذا رائع، هذا موعد غريب نوعاً ما. وأضافت: عندما رأيت الموعد، تفاجأت بعض الشيء، ولكن ليس بصورة طيبة.

وتغلبت أوستابينكو على حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك، بعدما فازت بثلاث مجموعات في دور الـ16، حيث انتهت المباراة قبل منتصف الليل مساء الأحد.

وبدأت المباراة أمام جوف، بعدها بيوم ونصف يوم عند الظهر، في حرارة منتصف النهار في نيويورك.

واشتكت أوستابينكو: أعتقد أن الموعد كان أفضل بالنسبة لها، لأنه من الواضح أنها لعبت في نفس اليوم الذي لعبت فيه في المساء، ولكنها خاضت مباراتها في وقت مبكراً جداً.

في البداية تم إبلاغها على الفور عقب مباراة دور الـ16 أنها ستواجه جوف في المساء. وأعربت جوف عن تفهمها لشكوى منافستها، وقالت إن مباريات البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» صعبة.