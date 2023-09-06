الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوستابنيكو تفتح النار على «فلاشينج ميدوز»

أوستابنيكو تفتح النار على «فلاشينج ميدوز»
6 سبتمبر 2023 11:36

 
نيويورك (د ب أ)


انتقدت اللاتفية يلينا أوستابينكو منظمي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات، بسبب موعد مباراتها في دور الثمانية أمام الأميركية كوكو جوف.
وقالت أوستابينكو «29 عاماً» عقب خسارتها صفر-6 و2-6: عندما تم الإعلان عن موعد المباراة رأيت أنني سألعب المباراة الأولى، قلت هذا رائع، هذا موعد غريب نوعاً ما. وأضافت: عندما رأيت الموعد، تفاجأت بعض الشيء، ولكن ليس بصورة طيبة.
وتغلبت أوستابينكو على حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك، بعدما فازت بثلاث مجموعات في دور الـ16، حيث انتهت المباراة قبل منتصف الليل مساء الأحد.
وبدأت المباراة أمام جوف، بعدها بيوم ونصف يوم عند الظهر، في حرارة منتصف النهار في نيويورك. 

أخبار ذات صلة
ألكاراز ومدفيديف «المعركة الرائعة» في «فلاشينج ميدوز»!
مدفيديف: «فلاشينج ميدوز» تدفعنا إلى «الوفاة»!

واشتكت أوستابينكو: أعتقد أن الموعد كان أفضل بالنسبة لها، لأنه من الواضح أنها لعبت في نفس اليوم الذي لعبت فيه في المساء، ولكنها خاضت مباراتها في وقت مبكراً جداً.
في البداية تم إبلاغها على الفور عقب مباراة دور الـ16 أنها ستواجه جوف في المساء. وأعربت جوف عن تفهمها لشكوى منافستها، وقالت إن مباريات البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» صعبة.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
الرياضي
محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28»
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©