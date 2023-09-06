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«اليونايتد» يتراجع 500 مليون إسترليني في البورصة

«اليونايتد» يتراجع 500 مليون إسترليني في البورصة
6 سبتمبر 2023 11:15

 لندن (د ب أ)


تراجعت قيمة نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك، بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني «629 مليون دولار»، بعد تقرير يفيد بأن عائلة جليزر قررت عدم البيع.
وكان ملاك النادي أعلنوا قبل تسعة أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار، وهي جزء من المراجعة الاستراتيجية للنادي.
وعرض كل من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف شراء النادي، ولكن عملية البيع المحتملة لم تتم مع استمرار المشجعين في الاحتجاج ضد عائلة جليزر. 

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ويبدو أن آمال بيع النادي بالكامل تبددت، عندما ذكر تقرير صحفي، أن ملاك النادي يسحبون أسهم النادي من السوق، على أن يحاولوا البيع مجدداً في 2025.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه ميديا» أن هذا التقرير أدى لتراجع بلغ أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في قيمة أسهم النادي. 

ووصلت القيمة السوقية لشركة «يونايتد»، وهي قيمة الشركة في البورصة، إلى 15. 3 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 22. 18%.
وكانت عائلة جليزر قيمت «اليونايتد» في وقت سابق من العام الحالي بستة مليارات جنيه إسترليني.

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