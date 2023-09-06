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الرياضي

ميسي.. «زجاج بلاستيك»!

ميسي.. «زجاج بلاستيك»!
6 سبتمبر 2023 10:57

 
جراند بورج (رويترز) 

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رسم طلاب مدارس ثانوية في الأرجنتين، صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، من ألوف أغطية الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو لهذا العمل الفني الرائع على نطاق واسع عبر الأنترنت.
وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني، للفوز بأكبر جائزة رياضية عالمية «كأس العالم»، فإن حب «البرغوث» لا يزال يغلف كل شيء.
وتغطي الصورة الجديدة أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي جراند بورج خارج العاصمة بوينس أيرس.
وتصور المهاجم المبتهج، وهو يرفع عالياً الكأس الذهبية، بعد الفوز في «مونديال 2022»، إلى جانب تعليق يقدم الشكر لقائد الفريق.
ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييماً واسع النطاق لإرث ميسي، وقال «تحية للأفضل».
وأظهر مقطع فيديو لكواليس تجهيز الصورة العملاقة عشرات الأطفال، فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم 2022
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