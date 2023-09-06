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الرياضي

«الريال» يغلق باب رحيل ألابا

«الريال» يغلق باب رحيل ألابا
6 سبتمبر 2023 10:55

 
الرياض (د ب أ)


أكد ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، استمرار الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله عن النادي. 

جاء ذلك بعد ارتباط اسم اتحاد جدة بتقديم عرض مالي كبير، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، إن النادي لم يصله أي عرض رسمي من الاتحاد، وحتى لو وصل، لن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي. 

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وأضاف: هو أحد أهم لاعبينا، ومتمسِّكون بالقوام الأساسي للفريق في الوقت الجاري، القائمة في حاجة إلى كل لاعب، لذا يستمر معنا بشكل طبيعي. 

ولدى سؤاله عما إذا كان الريال تلقى أي عروض رسمية من أندية في الدوري السعودي، أجاب قائلاً: كلا، لم تصلنا أي عروض رسمية، وسأكون صريحاً أكثر، الباب كان مغلقاً أمام كل شيء، سواءً أمام محاولات الوسطاء، أو العروض الرسمية. 

وكانت صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية أشارت، إلى وجود عرض من الاتحاد من أجل ضم ألابا، يصل إلى 40 مليون يورو، في حين عرض النادي على اللاعب راتباً سنوياً، قدره 25 مليوناً، وهو ما يزيد كثيراً علي ما يتقاضاه في ريال مدريد، ويملك الاتحاد الآن قائمةً من ثمانية من اللاعبين الأجانب، تضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، والفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والثلاثي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي جوتا، ما يعني أن ضم ألابا يستدعي استبعاد أحدهم.

ريال مدريد
ديفيد ألابا
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي لكرة القدم
كريم بنزيمة
نجولو كانتي
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