«الجودو» يُطلق الموسم بكأس الاتحاد



أبوظبي (الاتحاد)



يدشن اتحاد الجودو موسم 2023 - 2024، يوم 16 سبتمبر الجاري، بإقامة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين والرجال، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، في ضيافة نادي الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، مواصلة للتعاون بين الاتحاد ومختلف الأندية في المجالات الرياضية والمجتمعية.

وتتجدد إقامة كأس الاتحاد الافتتاحية التي يبدأ التسجيل للمشاركة فيها يوم الجمعة المقبل، ويستمر حتى 13 سبتمبر، على أن تجرى قرعة البطولة 14 سبتمبر، بمقر إقامة البطولة، وتبدأ عملية الميزان في اليوم التالي.

وأكملت اللجنة الفنية برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد الترتيبات كافة، وفقاً للجدول الزمني للبطولة الافتتاحية، وأعلنت أن تكون المشاركة مفتوحة في فئة الأشبال للمواطنين في كل وزن، بجانب مشاركة لاعب في كل وزن للمقيمين، وتحددت أعمار فئة الأشبال لمواليد 2010 - 2009.

وفي فئة الناشئين تكون المشاركة مفتوحة للمواطنين، بجانب لاعب من المقيمين في كل وزن، وحددت اللائحة فئة الناشئين بأعمار تحت 2006,2007,2008، أما أوزان تلك الفئة فتحددت بعدد 8 أوزان.

وتهدف مشاركة الفئات العمرية إلى اكتشاف المواهب، حيث تستعد الإمارات لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات، والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بالفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، أما بطولة الرجال فهي مفتوحة المشاركة في كل الأوزان والجنسيات.

من جهة ثانية، وجه رئيس مجلس اتحاد الجودو التهنئة إلى الأندية الأعضاء، بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد المحلي للموسم الجديد، استعداداً للانتقال إلى المقر الجديد في بني ياس، معرباً عن أمله في أن يفرز الموسم مواهب جديدة واعدة، تمثل دعماً للمنتخبات الوطنية، موجهاً الشكر إلى نادي الشارقة على حُسن التعاون المستمر.