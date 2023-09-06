سيريرو يعود إلى المشهد في خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



اقترب الجنوب أفريقي سيريرو من الانضمام إلى خورفكان، بعد الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، عقب مفاوضات بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، وحضر اللاعب إلى مقر النادي، تمهيداً للتوقيع، ويصبح «الأجنبي الخامس» في «النسور».

وفي الوقت نفسه، اقتربت المفاوضات من «النهاية السعيدة» مع لاعب أجنبي سابق دافع عن ألوان النادي، وفي حال نجاح المفاوضات، يحل بديلاً لأحد الأجانب الأربعة الذين بدأ بهم عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان الموسم الحالي.

من جانب آخر، يستعد «النسور» بقوة للقاء اتحاد كلباء في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الأسبوع المقبل، ولا يعاني الفريق من أي إصابات، وانتهى الذهاب بينهما بالتعادل1-1.