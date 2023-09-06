جرينوود يجد السعادة مع خيتافي



برلين (د ب أ)



قال ماسون جرينوود إنه سعيد بالتواجد هنا، وذلك خلال تقديمه لجماهير خيتافي الإسباني لكرة القدم، بعد انتقاله للفريق على سبيل الإعارة، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي. وانتقل اللاعب «20 عاماً» إلى إسبانيا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وذلك بعدما تم الإعلان الشهر الماضي، بأنه سيواصل مسيرته بعيداً عن «أولد ترافورد».

واتيحت الفرصة لجرينوود أن يتدرب أمام جماهير خيتافي، في حصة تدريب مفتوحة للجماهير، وبعدها تم تقديمه بجانب الصفقتين الجديدتين دييجو ريكو وأوسكار رودريجيز. وكان جرينوود، الذي لعب مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي، آخر اللاعبين الثلاثة الذين تم تقديمهم ودخل ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ليحظى بترحيب كبير من جماهير خيتافي الوفية، قبل أن يلوح لهم ويركل كرة وقع عليها إلى المدرجات.

وقال جرينوود: سعيد للغاية لتواجدي هنا، وأنا أتدرب منذ أربعة أو خمسة أشهر، لدي كل المعلومات التي أحتاجها، وأنا أتدرب مع زملائي، وأشعر أنني بحالة جيدة.

وأضاف: نفكر في كل مباراة على حدة، والمباراة المقبلة تقام على أرضنا بعد أسابيع قليلة، ونحاول الفوز بها، وتقديم أقصى ما عندنا.

وكان آخر ظهور لجرينوود مع مانشستر يونايتد، عندما فاز الفريق على وستهام بهدف نظيف في يناير 2022، وبإمكانه خوض مباراته الأولى مع خيتافي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، عندما يواجه فريقه الجديد أوساسونا 17 سبتمبر الجاري.