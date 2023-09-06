الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جرينوود يجد السعادة مع خيتافي

جرينوود يجد السعادة مع خيتافي
6 سبتمبر 2023 10:34

 
برلين (د ب أ)


قال ماسون جرينوود إنه سعيد بالتواجد هنا، وذلك خلال تقديمه لجماهير خيتافي الإسباني لكرة القدم، بعد انتقاله للفريق على سبيل الإعارة، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي. وانتقل اللاعب «20 عاماً» إلى إسبانيا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وذلك بعدما تم الإعلان الشهر الماضي، بأنه سيواصل مسيرته بعيداً عن «أولد ترافورد».
واتيحت الفرصة لجرينوود أن يتدرب أمام جماهير خيتافي، في حصة تدريب مفتوحة للجماهير، وبعدها تم تقديمه بجانب الصفقتين الجديدتين دييجو ريكو وأوسكار رودريجيز. وكان جرينوود، الذي لعب مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي، آخر اللاعبين الثلاثة الذين تم تقديمهم ودخل ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ليحظى بترحيب كبير من جماهير خيتافي الوفية، قبل أن يلوح لهم ويركل كرة وقع عليها إلى المدرجات.
وقال جرينوود: سعيد للغاية لتواجدي هنا، وأنا أتدرب منذ أربعة أو خمسة أشهر، لدي كل المعلومات التي أحتاجها، وأنا أتدرب مع زملائي، وأشعر أنني بحالة جيدة. 

أخبار ذات صلة
سانشو وتين هاج.. «طلاق بائن»!
«اليونايتد» يتراجع 500 مليون إسترليني في البورصة

وأضاف: نفكر في كل مباراة على حدة، والمباراة المقبلة تقام على أرضنا بعد أسابيع قليلة، ونحاول الفوز بها، وتقديم أقصى ما عندنا. 

وكان آخر ظهور لجرينوود مع مانشستر يونايتد، عندما فاز الفريق على وستهام بهدف نظيف في يناير 2022، وبإمكانه خوض مباراته الأولى مع خيتافي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، عندما يواجه فريقه الجديد أوساسونا 17 سبتمبر الجاري.

ماسون جرينوود
مانشستر يونايتد
خيتافي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
الرياضي
محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28»
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©