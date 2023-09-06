مجلس أبوظبي الرياضي يجدد الشراكة مع «سبارتن»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تجديد شراكته مع «سبارتن» العلامة الأبرز لسباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز في العالم، وذلك لثلاث نسخ قادمة 2024-2025 - 2026، لمواصلة النجاحات الكبيرة التي شهدتها بطولة العالم للسبارتن في النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا في صحراء ليوا والوثبة 2021 و2022 على التوالي.

وُقّعت الاتفاقية في جناح مجلس أبوظبي الرياضي في المعرض الدولي للصيد والفروسية، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، لتعزيز ومواصلة المنجزات المهمة التي استطاعت بطولة العالم للسبارتن تجسيدها على الصعيدين المحلي والعالمي، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة على مدار النسختين الماضيتين.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي، على دور الشراكة ومكانتها المهمة في تطوير العمل المشترك، وتعزيز استضافة بطولة العالم للسبارتن، إحدى أبرز البطولات العالمية التي تقام في أبوظبي، معرباً عن حرصه الكبير لمواصلة الشراكة مع سبارتن لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لسباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز.



وقال العواني: «أسهمت بطولة العالم للسبارتن منذ انطلاقتها، في تشجيع عدد كبير من أفراد المجتمع، لتبني نمط حياة صحي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة جنباً إلى جنب مع نخبة من الأبطال العالميين، وتخصيص مسافات مناسبة لقدراتهم، كما أسهمت البطولة في تعريف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، بالطبيعة الصحراوية والتضاريس الجغرافية المذهلة والبنية التحتية الهائلة، والقدرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية».

من جانبه، قال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «سعداء باستمرار العلاقة الراسخة والمتميزة التي تجمعنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، بعد النجاحات التي حققناها معاً، ونعمل يداً بيد لتقديم سباقات متميزة وتجربة لا تنسى لجميع محبي سباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز، مدعومين بالنجاحات المبهرة التي حققتها النسختين الماضيتين».

الجدير بالذكر أن نسخة عام 2021، التي أُقيمت للمرة الأولى خارج أميركا، في منطقة الشرق الأوسط، حقَّقت نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، إذ نُظِّمت فعالياتها في صحراء ليوا «تل مرعب»، بمنطقة الظفرة. أمَّا نسخة عام 2022، فأُقيمت في صحراء الوثبة، واستقطبت أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة، من 75 دولة.