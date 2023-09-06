ديوكوفيتش.. «المربع 47» في «الجراند سلام»



نيويورك (أ ف ب)

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نصف النهائي للمرة الـ 47، في البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز المصنف تاسعاً 6-1 و6-4 و6-4، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع لـ «جراند سلام»، في حين بلغت الشابة الأميركية كوكو جوف نصف النهائي أيضاً بفوز لافت على اللاتفية يلينا أوستابينكو.

ويواصل ديوكوفيتش مساعيه لرفع عدد انتصاراته في البطولات الكبرى إلى 24 لقباً، حيث يواجه في نصف النهائي أميركياً آخر، هو بن شيلتون غير المصنف الفائز على مواطنه فرانسيس تيافو العاشر 6-2 و3-6 و7-6 و6-2.

وقال ديوكوفيتش «33 عاماً» الذي حطم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، بوصفه أكثر من خاض نصف النهائي في البطولات الكبرى «هي فرصة كبيرة في كل مرة أخرج فيها إلى الملعب في هذه السن، في هذه المرحلة من حياتي، ولا أعرف عدد الفرص التي سأحصل عليها، لذا أحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان».

وأضاف بطل «فلاشينج ميدوز» ثلاث مرات «لعبت مرات عديدة على هذا الملعب، والعديد من المباريات الملحمية، لا أستطيع الانتظار لمباراة أخرى في غضون أيام قليلة».

وتأهل ديوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي في نيويورك للمرة الـ 13 في مسيرته، علماً أنّه فاز في جميع مبارياته الـ 12 بمواجهة لاعبين أميركيين، كما حقّق الصربي فوزه الثامن من أصل ثماني مواجهات مع فريتز.

دخل فريتز الذي خاض مباراته الأولى في ثمن نهائي «فلاشينج ميدوز»، بعد أن خسر إرساله مرة واحدة فقط طوال البطولة، إلا أنّه خسر إرساله ست مرات أمام ديوكوفيتش، ليستفيد الأخير لفرض هيمنته على اللقاء.

وتميّز ديوكوفيتش بالدقة والثبات خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و34 دقيقة، ليحقّق انتصاره العاشر توالياً ضمن سلسلة، بدأها منذ فوزه بلقب دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة للماسترز الشهر المنصرم.

وفي المواجهة الأميركية الخالصة، بلغ شيلتون نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على تيافو، وبات بن شيلتون بعمر العشرين أصغر لاعب أميركي يبلغ نصف نهائي «فلاشينج ميدوز» منذ مواطنه مايكل تشانج عام 1992، عندما خسر الأخير أمام ستيفان إيفنبرج.

ويخوض بن شيلتون أول موسم كامل له في دورات رابطة اللاعبين المحترفين، وفي مشاركته الاولى في إحدى بطولات «الجراند سلام» بلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وبلغت الأميركية الشابة كوكو جوف أول نصف نهائي في مسيرتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها الساحق على اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-صفر و6-2.

وفرضت الأميركية المصنفة سادسة عالمياً هيمنتها على منافستها، المتوجة بلقب «رولان جاروس» عام 2017، والتي كانت أخرجت في ثمن النهائي حاملة اللقب البولندية إيجا شفيونتيك، منذ البداية حتى النهاية، واحتاجت إلى ساعة و8 دقائق لتخرج فائزة.

قالت غوف البالغة 19 عاماً: «إنه أمر رائع، أنا سعيدة للغاية، لقد خسرت العام الماضي في دور ثمن النهائي، لذا أردت هذا العام أن أقدّم أداء أفضل، لكن الطريق لم ينته بعد!».

وتواجه جوف في نصف النهائي التشيكية كارولينا موخوفا «10» التي حققت فوزاً سهلاً على الرومانية سورانا كيرستيا 6-صفر و6-3.