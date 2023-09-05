فياريال يقيل سيتين

فياريال (د ب أ)



فسخ نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع المدرب كيكي سيتين «64 عاماً» المدير الفني للفريق بعد أول أربع مباريات فقط من بداية الموسم الحالي في الدوري الإسباني. وأعلن النادي أن ميجيل آنخل تينا مدير الكرة بالنادي سيتولى الإشراف على تدريبات الفريق مؤقتاً.

ولم يكشف النادي عن سبب فسخ التعاقد مع سيتين، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ليحجز مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولكن فياريال يحتل الآن المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بالموسم الحالي؛ بعدما فاز بمباراة واحدة وخسر ثلاث مباريات.

كما تردد أن المدرب لديه بعض المشاكل حاليا مع اللاعبين البارزين بالفريق مثل داني باريخو وإتيان كابوي، حسبما أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وطبقاً لتقارير إعلامية، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة سيتين المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني، والمدرب السابق لريال مدريد.

ولم يرتبط لوبيتيجي بأي عقد منذ رحيله عن تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي في بداية أغسطس الماضي.