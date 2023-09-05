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الرياضي

إقالة مدرب بطل «المونديال»!

إقالة مدرب بطل «المونديال»!
5 سبتمبر 2023 19:57

 
مدريد (أ ف ب) 

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أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا من منصبه على خلفية الأحداث التي رافقت الفوز بمونديال السيدات، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي.
وأشار الاتحاد في بيان إلى «الانفصال عن خورخي فيلدا المدير الرياضي والمدرب لمنتخب السيدات، وهي إقالة تم تقديمها على أنها «واحدة من أولى إجراءات إعادة الهيكلة» لسلطات كرة القدم الإسبانية التي سقطت في حالة من الفوضى بسبب تقبيل رئيسه لويس روبياليس «46 عاماً»، الموقوف عن مهامه، نجمة المنتخب جيني هيرموسو، بعد فوز إسبانيا باللقب العالمي في 20 أغسطس.
وكان الاتحاد الإسباني طلب قبل وقت قليل من قرار الإقالة «الصفح» من عالم اللعبة والمجتمع بأكمله بشأن «السلوك غير المقبول على الإطلاق» لرئيسه روبياليس.
وقال في بيان إنه يقدم خالص اعتذاراته عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك.

إسبانيا
الاتحاد الإسباني
مونديال السيدات
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