مواجهة عربية محتملة بين الأهلي والاتحاد في «مونديال الأندية»



باريس (أ ف ب)

ربما تشهد كأس العالم للأندية المرتقبة في السعودية بين 12 و22 ديسمبر المقبل، مواجهة عربية بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، بحسب مسار القرعة التي أقيمت في مدينة جدة.

وتجمع مباراة الدور الأول الافتتاحية الاتحاد السعودي المتجدّد بصفقاته مع الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي، بصفته بطل السعودية المضيفة، ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل قارة أوقيانيا، ويلعب الفائز من المباراة، مع الأهلي المصري بطل أفريقيا، في الدور الثاني.

أما نادي مانشستر سيتي المتوّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيبدأ مشواره في المسابقة اعتباراً من نصف النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور الثاني بين كلوب ليون المكسيكي ممثل الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي» وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.

ومثله بطل كأس ليبرتادوريس الذي تُعرف هويته في الرابع من نوفمبر المقبل، إذ يواجه الفائز من المباراة الثانية بين الأهلي المصري والمنتصر افتتاحاً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» اختار مدينة جدة السعودية لتنظيم هذه النسخة في يونيو الماضي، لتصبح السعودية رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وعلى هامش القرعة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن السعودية لديها تاريخ كبير في كأس العالم للأندية من خلال مشاركة متعدده لأندية النصر والهلال والاتحاد.

وأضاف: «دعونا نحتفل بالقيم الرياضية في مونديال الأندية، وفي ديسمبر المقبل نحتفل بالبطولة في جدة ونحن نرحب بجميع العالم».

من جانبه، قال رئيس «الفيفا» السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو: «نعمل على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ الاتحاد الدولي».

وحضر بنزيمة القرعة أيضاً، حيث اعتبر أن السعودية تتطور شيئاً فشيئاً، ووصلت للمستوى العالمي.

وتطرّق إلى الأندية المشاركة في مونديال الأندية، معتبراً أن كل الأندية كبيرة واستحقت التواجد في المونديال.

ويتغيّر شكل هذه المسابقة التي انطلقت في العام 2000، بدءاً من العام 2025، إذ تتوسع لتشمل 32 فريقاً على أن تقام كل أربع سنوات.

وصادق «الفيفا» في ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتباراً من نسخة 2025، وأعلن مطلع العام الحالي آلية توزيعها بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 نادياً، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف، وستة لكونميبول «اتحاد أميركا الجنوبية»، مقعد للاتحاد الأوقياني، بالإضافة إلى نادٍ من البلد المضيف.

وتقام نسخة 2025 في الولايات المتحدة، قبل عام من استضافتها أيضاً، إلى جانب كندا والمكسيك، النسخة الجديدة من كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخباً.