الأربعاء 6 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فينسيوس يقاتل من أجل «الديربي»

فينسيوس يقاتل من أجل «الديربي»
5 سبتمبر 2023 17:38

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النقاب، عن أن النجم البرازيلي فينسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، يواصل العمل بلا انقطاع ويبذل أقصى جهده، من أجل استعادة «فورمته» سريعاً، ويأمل في ألا تزيد مدة تأهيله على 4 أسابيع، وليس 6 أسابيع، مثلما أعلن الأطباء المعالجون. 

أخبار ذات صلة
«الريال» يغلق باب رحيل ألابا
«وكر الأفاعي» في أمان!

وقالت الصحيفة إن هدف فينسيوس هو اللحاق بمباراة «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، وأن تنتهي فترة غيابه، بعد مباراة أوساسونا في منتصف الشهر الحالي. 

وأضافت: لن يكون الأمر مفاجئاً إذا نجح فينسيوس في العودة إلى «المستطيل الأخضر» قبل الموعد الذي حدده الأطباء، لأن حالته البدنية بوجه عام كانت أحد أهم أسباب تألقه، إذ إنه لطالما تعرض للخشونة والعنف من جانب المدافعين، ولكن نظراً لقوته البدنية لم يكن يتعرض للإصابة إلا فيما ندر، منذ مجيئه إلى ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن «نجم السامبا» أبلى بلاء حسناً في الموسم الماضي، ولعب دقائق أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، غير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يدرك جيداً أنه لا يريد أن يخسره لمدة أطول من الموسم، إذا ما تعجل وأعاده إلى الملاعب مبكراً.
وإلى أن يعود فينسيوس إلى الملاعب مرة أخرى، فإن الظروف خدمت أنشيلوتي لأنه وجد في الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط الفريق، عنصراً مهماً يعوض إلى حد ما غياب فينسيوس، لما يتمتع به من قدرة على تسجيل الأهداف، حيث أصبح هداف الدوري الإسباني «الليجا» برصيد 5 أهداف من 4 مباريات، وليس هناك أدنى شك في أن المدير الفني على استعداد لفعل أي شيء من أجل عودة نجمه المفضل على وجه السرعة.
وكان فينسيوس أصيب بتمزق عضلي شديد في مباراة سيلتا فيجو قبل أسبوعين في «الليجا»، وأشارت الفحوصات الأولية إلى غيابه شهر، غير أن الفحوصات الدقيقة أثبتت حاجته إلى مدة أطول قد تصل إلى 6 أسابيع.

ريال مدريد
فينسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
أتلتيكو مدريد
جود بيلينجهام
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
عبدالله العويس
ثقافة
الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
اليوم 19:40
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
اليوم 19:23
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
اليوم 18:46
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©