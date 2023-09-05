فينسيوس يقاتل من أجل «الديربي»



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النقاب، عن أن النجم البرازيلي فينسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، يواصل العمل بلا انقطاع ويبذل أقصى جهده، من أجل استعادة «فورمته» سريعاً، ويأمل في ألا تزيد مدة تأهيله على 4 أسابيع، وليس 6 أسابيع، مثلما أعلن الأطباء المعالجون.

وقالت الصحيفة إن هدف فينسيوس هو اللحاق بمباراة «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، وأن تنتهي فترة غيابه، بعد مباراة أوساسونا في منتصف الشهر الحالي.

وأضافت: لن يكون الأمر مفاجئاً إذا نجح فينسيوس في العودة إلى «المستطيل الأخضر» قبل الموعد الذي حدده الأطباء، لأن حالته البدنية بوجه عام كانت أحد أهم أسباب تألقه، إذ إنه لطالما تعرض للخشونة والعنف من جانب المدافعين، ولكن نظراً لقوته البدنية لم يكن يتعرض للإصابة إلا فيما ندر، منذ مجيئه إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن «نجم السامبا» أبلى بلاء حسناً في الموسم الماضي، ولعب دقائق أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، غير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يدرك جيداً أنه لا يريد أن يخسره لمدة أطول من الموسم، إذا ما تعجل وأعاده إلى الملاعب مبكراً.

وإلى أن يعود فينسيوس إلى الملاعب مرة أخرى، فإن الظروف خدمت أنشيلوتي لأنه وجد في الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط الفريق، عنصراً مهماً يعوض إلى حد ما غياب فينسيوس، لما يتمتع به من قدرة على تسجيل الأهداف، حيث أصبح هداف الدوري الإسباني «الليجا» برصيد 5 أهداف من 4 مباريات، وليس هناك أدنى شك في أن المدير الفني على استعداد لفعل أي شيء من أجل عودة نجمه المفضل على وجه السرعة.

وكان فينسيوس أصيب بتمزق عضلي شديد في مباراة سيلتا فيجو قبل أسبوعين في «الليجا»، وأشارت الفحوصات الأولية إلى غيابه شهر، غير أن الفحوصات الدقيقة أثبتت حاجته إلى مدة أطول قد تصل إلى 6 أسابيع.