اتحاد الطائرة يعتمد دليل موسم 2023- 2024

معتصم عبدالله (دبي)



اعتمد اتحاد الكرة الطائرة دليل الموسم الجديد 2023- 2024، والذي ينطلق بمباريات «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 أندية تشمل الجزيرة، العين، بني ياس، الوصل، شباب الأهلي، النصر، حتا، وعجمان.

ويشهد الموسم المرتقب تغييرات مهمة تشمل الآلية الجديدة لنقاط درع التفوق العام، واستحداث مسابقات الكأس على المستوى المراحل السنية، تشمل كأس الناشئين، كأس الأشبال الفئة «أ»، وكأس الأشبال الفئة «ب»، ليصل مجموع مسابقات الرجال والشباب والناشئين والأشبال إلى 13 بطولة.

ويشهد الموسم الجديد للطائرة تنظيم 4 مسابقات في فئة الرجال، تضم «الكأس، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، كأس السوبر»، ومسابقات الدوري والكأس في فئتي الشباب والناشئين، إضافة إلى دوري وكأس الأشبال «أ»، ودوري وكأس الأشبال «ب»، ودوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.

وشملت أهم التحديثات، حسب دليل الموسم الجديد 2023- 2024، الآلية الجديدة لنقاط درع التفوق العام، والتي تمنح كل نادٍ 5 نقاط على المشاركة في كل مسابقة، إضافة إلى 3 نقاط لكل نادٍ عن كل مدرب أو مساعد مدرب مواطن مسجل لدى الاتحاد، شريطة مشاركته الفعلية في الإشراف على فريقه بنسبة لا تقل عن 80%.

وتمنح الآلية الجديدة الأندية 3 نقاط عن كل لاعب مسجل بالقائمة النهائية للمنتخبات الوطنية، وثلاث نقاط أخرى لكل نادٍ عن ترشيح حكم مواطن مرشح من النادي للتسجيل لدى الاتحاد، بجانب نقطتين للمشاركة في جولات الكرة الشاطئية، فضلاً عن نقاط استخدام مرافق النادي لتجمعات المنتخبات الوطنية، وإقامة الدورات التدريبية وورش التحكيم، مهرجات الصغار، استضافة المباريات النهائية كملاعب محايدة.



وعلى صعيد اللوائح، تمثل التعديل الأبرز في إلغاء تسجيل اللاعب الأجنبي المؤهل للعب مع المنتخبات الوطنية، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، وجرى اعتمادها في الموسم الماضي، مقابل الإبقاء على نسب القيد في قوائم الأندية لبقية الفئات، وتشمل على صعيد منافسات الرجال «15 مواطناً، 5 مواليد الدولة، 5 مقيمين، 2 أجنبي محترف»، على أن يقتصر القيد في استمارة تسجيل المباراة على 5 لاعبين من فئات غير المواطنين يشارك منهم 3 في الملعب.

من جانبه، هنأ عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، الأندية الأعضاء في عمومية الاتحاد بقرب انطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، مؤكداً على سعي الاتحاد المستمر للتغيير والنظر إلى المستقبل بمرئيات تفتح له طريق النجاح والاستمرار في العمل المتميز، ليكون واحداً من الاتحادات الأكثر تميزاً فنياً وإدارياً.

وقال الدرمكي: «حرصنا على الاستنارة بمقترحات أعضاء العمومية، قبل اعتماد مسابقات الموسم الجديد، والتي تشهد استحداث بطولات جديدة للكأس على صعيد المراحل السنية، بهدف إتاحة الفرصة لرفع نسبة عدد المباريات التي تسهم في دعم اللاعبين فنياً وبدنياً».

وأضاف: «وضعنا آلية جديدة لنقاط درع التفوق العام تتيح للأندية المنافسة بشكل أفضل، بجانب تخفيض بعض الرسوم المقررة على الأندية، بصفتها أحد أنواع الدعم المقدم من الاتحاد».

وشدد رئيس اتحاد الطائرة على أهمية مواكبة التطور، في مجالات اللعبة، من خلال تنظيم واستضافة الدورات الدولية للمدربين، وتأهيل الحكام.

وقال الدرمكي: «نعمل جاهدين على تحقيق رؤيتنا، بجعل الكرة الطائرة للجميع من خلال تفعيل آليات العمل والتعاون مع جميع الشركاء ممثلين في اللجنة الأولمبية الوطنية، الهيئة العامة للرياضة، المجالس الرياضية، الأندية، واللاعبين والمدربين والحكام، أملاً في تحقيق الطموحات المرجوة، من أجل تطوير لعبة الكرة الطائرة».

أهلية اللاعبين

15 مواطناً

2 لاعب أجنبي

5 لاعبين فئة «المقيم»

5 لاعبين فئة «مواليد الدولة»



التسجيل في قائمة المباراة

9 لاعبين مواطنين

5 لاعبين أجانب «كل الفئات»



فئات مسابقات الموسم

فئة الرجال

«كأس الرجال، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام للرجال، كأس السوبر»

المراحل السنية

دوري الشباب، كأس الشباب

دوي الناشئين، كأس الناشئين

دوري الأشبال «أ»، كأس الأشبال «أ»

دوري الأشبال «ب»، كأس الأشبال «ب»

دوري السيدات

مهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات