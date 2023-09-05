في «ميركاتو الصيف».. برشلونة الأقل إنفاقاً بين «كبار العالم»!



عمرو عبيد (القاهرة)



خلال «ميركاتو الانتقالات»، يبحث الجميع عن أسماء الأندية الأكثر إنفاقاً على المستوى الأوروبي، وكذلك العالمي، لكن إلقاء النظرة على المشهد من «زاوية مختلفة» يكشف أحياناً عن بعض المفاجآت، ولا توجد مفاجأة أكبر من كون برشلونة الإسباني يُعد الأقل إنفاقاً على الإطلاق بين «كبار العالم»، لا أوروبا وحدها، خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، بعدما احتل «عملاق الليجا» المركز 22 في قائمة الأندية الأقل إنفاقاً على المستوى العالمي!

وإذا كان الأمر قد يبدو منطقياً في الفترة الحالية، التي يعاني فيها «البارسا» مالياً بصورة «غير مسبوقة»، فإن هذا لا يُقلل من آثار تلك الصدمة «التاريخية»، بسبب وجود «العملاق الكتالوني» بين أندية الدرجات الثانية في بعض الدوريات، وكذلك ممثلي بطولات الدوري الأقل شهرة، بل وفرق الناشئين والرديف، مثل بايرن ميونيخ تحت 17 عاماً، ويوفنتوس «نيكست جين»، إذ لم يُنفق «البلوجرانا» أكثر من 3.4 مليون يورو، مثّلت قيمة صفقة التعاقد مع أوريول روميو لاعب الوسط فقط.

وبالطبع لم يكن غريباً أن يحتل برشلونة المركز قبل الأخير في قائمة إنفاق فرق «الليجا» مطلع هذا الموسم، حيث لم يسبقه إلا أتلتيك بلباو، الذي لم ينفق سنتاً واحداً في «ميركاتو الصيف»، مُكتفياً بتصعيد الناشئين والتعاقد مع لاعبين بنظام «الانتقال الحر» أو «الإعارة»، مثلما فعل «البارسا» مع أغلب لاعبيه الجدد حتى الآن!

وبعيداً عن حجم إنفاق تشيلسي «الهائل»، فإن الصاعد حديثاً، لوتون تاون، هو الأقل إنفاقاً بين فرق «البريميرليج» بإجمالي 22.75 مليون يورو، وهو ما يتجاوز حجم إنفاق برشلونة بفارق أكثر من 19 مليوناً، وجاء كريستال بالاس بعد «فريق القبعات» في الدوري الإنجليزي بإنفاق 38.7 مليون مقابل 40.5 لإيفرتون، في حين كان ليفربول الأقل إنفاقاً بين «الستة الكبار» في «البريميرليج»، بإجمالي 172 مليوناً.

وفي «الكالشيو»، كان فروزينوني هو الأقل إنفاقاً بـ 4.4 مليون يورو، يليه هيلاس فيرونا بـ6.5، بل إن روما أتي في المركز 17 في تلك القائمة بإنفاق لم يتجاوز 9.3 مليون، لكن فروزينوني تفوق في ترتيب «سيري آ» الحالي على فرق أنفقت أضعاف الأموال التي دفعها في الميركاتو، مثل لاتسيو وتورينو.

الوضع ذاته تكرر في «ليج ون»، حيث جاء لو هافر في ذيل قائمة الإنفاق بـ 2.9 مليون يورو، يليه بريست بـ3.5، لكن المثير أن الثاني يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، وكذلك جاء الأول في المرتبة العاشرة ليتفوقا على كثير من الفرق التي تجاوزتهم في حجم الإنفاق!

أما في «البوندسليجا»، سارت الأمور منطقية، بعدما جاء هايدينهايم 1846 في آخر قائمة الأكثر إنفاقاً بإجمالي 2.3 مليون يورو، مقابل 2.45 مليون لبوخوم، و2.5 لكولن، و3.8 لدارمشتات، وجميعهم يحتل مراكز متأخرة في الثلث المُهدد بجدول ترتيب الدوري الألماني.