«أبطال الإمارات» يقودون الفريق الأوروبي في «كأس رايدر»



دبي (الاتحاد)



اختار لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي في كأس رايد، قائمة تضم 8 لاعبين سبق لهم التتويج بألقاب في البطولات التي أقيمت على أرض الإمارات، في جولة دي بي ورلد.

ويضم الفريق الأوروبي في كأس رايدر، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي عُرف نجاحات عديدة في الإمارات، آخرها فوزه بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مطلع العام الجاري، والإسباني جون رام المُتوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة في مسيرته العام الماضي، والإنجليزي مات فيتزباتريك الفائز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد عامي 2016 و2020، والإنجليزي تيريل هاتون المُتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العام الماضي 2022، والإنجليزي تومي فليتوود الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2017، والإيرلندي شاين لوري المتوج باللقب في أبوظبي أيضاً في عام 2019، والدنماركي نيكولاي هوغارد الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في عام 2022.

وضم الفريق الأوروبي، السويدي السويدي لودفيج أبيرج، جاستن روز، والنمساوي سيب شتراكا، والأسكتلندي روبرت ماكنتري، ليكملوا معاً قائمة من 12 لاعباً، تخوض التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الجولف ضد فريق لاعبي أميركا في منافسات انطلقت منذ 96 عاماً.

تقام منافسات النسخة المقبلة من كأس رايدر في العاصمة الإيطالية روما، من 29 سبتمبر الجاري إلى أول أكتوبر المقبل، وستكون دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» الشريك الدولي للحدث.

وعبر لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، عن سعادته بالأسماء المتواجدة في القائمة، وقال: «لدينا عمق كبير من المواهب في أوروبا، وهذا يتضح تماماً من خلال الفريق الذي يتواجد في روما، بوصفه مزيجاً قوياً من اللاعبين ذوي الخبرة السابقة في كأس رايدر، جنباً إلى جنب مع القادمين للمرة الأولى ولديهم الكثير من الموهبة».

وأضاف: «أنا سعيد حقاً بهذا الفريق، ونتطلع جميعاً للذهاب إلى روما، ومحاولة الفوز بكأس رايدر مرة أخرى».