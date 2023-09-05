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الرياضي

«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي

«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي
5 سبتمبر 2023 14:58

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد، خلال اجتماعها غير العادي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلي الجمعية العمومية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
وأكد القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن مسألة مراجعة اللوائح الموجودة في النظام الأساسي وتعديلها، أمر يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مؤكداً ثقته بأعضاء الجمعية العمومية في دعم جميع القرارات التي تدفع بعجلة الكرة الإماراتية إلى الأمام.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
دبي
عبدالله ناصر الجنيبي
رابطة المحترفين
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