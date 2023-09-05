أكاديمية فاطمة بنت مبارك تدشن المشاركة في «عربية السلة»



مراكش (وام)



يستهل فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، يوم الأربعاء، مشاركته في بطولة السوق الحرة - دبي للأندية العربية لكرة السلة للسيدات، بلقاء سنحاريب العراقي، في المجموعة الثانية.

وتشارك 9 فرق في منافسات البطولة، التي ينظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع نظيره المغربي، بمدينة مراكش من 6 إلى 15 سبتمبر الحالي.

ويتنافس فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المجموعة الثانية، مع سنحاريب العراقي، وكوسيدار الجزائري، وجيفت ستار الصومالي، والكوكب المغربي، فيما تضم الأولى غاز الشمال العراقي، والقرين الكويتي، ومجد طنجة المغربي، والعاصمة السعودي.

وأكدت مريم راشد المنصوري رئيسة بعثة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، جاهزية الفريق للمشاركة الأولى في البطولة، وتقديم مستوى يليق بكرة السلة الإماراتية.

وقالت: «نسعى لبذل قصارى جهدنا، والتأكيد على قيمة كرة السلة الإماراتية، في أول مشاركة لنا بالبطولة العربية، وأن نكون خير سفراء لسلة السيدات، خاصة أن فريق الأكاديمية هو بطل الدوري والكأس في الإمارات».

وأضافت: «استعد الفريق للبطولة بشكل جيد، وخاض معسكر إعداد متميزاً في صربيا، لعب خلاله عدداً من المباريات القوية، كما تم تدعيم صفوف الفريق بلاعبتين محترفتين من السويد وتشيلي، للمساهمة مع باقي اللاعبات في تحقيق طموحات الفريق».

وأشارت إلى أن المشاركة في البطولة نقطة انطلاق للفريق، في ظل المشاركة الكبيرة من العديد من الفرق، ما يعود بالنفع على لاعبات الفريق وإكسابهن الخبرة اللازمة.