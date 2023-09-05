«وكر الأفاعي» في أمان!



عمرو عبيد (القاهرة)



انطلقت بطولات الدوري الأوروبية الكبرى، قبل أسابيع قليلة، لتشهد خوض فرقها 3 أو 4 جولات خلال تلك الفترة، وبين جميع أندية «كبار القارة العجوز»، لم ينجح دفاع أي فريق في الاحتفاظ بنظافة شباكه، باستثناء إنتر ميلان الإيطالي، الذي يتصدر جدول ترتيب «الكالشيو» بـ«العلامة الكاملة»، في 3 جولات، لم تهتز شباكه خلالها على الإطلاق، مقابل تسجيله 8 أهداف، ليكون «وكر الأفاعي» هو الأكثر أماناً حتى الآن، ممتلكاً أقوى دفاع في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا!

جاء يوفنتوس في المرتبة الثانية، بعدما استقبل مرماه هدفاً وحيداً في 3 مباريات، وخرج بـ«كلين شيت» في مواجهتين، متساوياً مع أتلتيكو مدريد الذي لم يلعب جميع جولات «الليجا» الـ4، حيث خاض 3 مباريات فقط واهتزت شباكه مرة واحدة، واحتفظ بها «نظيفة» مرتين، علماً بأنه سجّل 10 أهداف بينها 7 في مباراة واحدة.

وبالعودة إلى «سيري آ»، بدا نابولي «حامل اللقب» في غير حالته المعهودة، حيث استقبل مرماه 3 أهداف بمعدل هدف كل مباراة، ولم يخرج بـ«كلين شيت» إلا مرة واحدة، وهو ما تكرر مع ميلان، لكن شباكه اهتزت مرتين فقط، خلال انتصاراته الـ3، وتلقى أتالانتا هدفين واحتفظ بمرماه «صامداً» في مباراتين، بينما سار روما ضد تيار مورينيو المعروف بصلابة تكتيكه الدفاعي، إذ يملك «الذئاب» ثاني أسوأ دفاع في «الكالشيو»، ولم يعرف الخروج بشباك نظيفة على الإطلاق!

وفي إنجلترا، يتصدّر مانشستر سيتي المشهد، ليسير على درب الموسم الماضي بدفاعاته المتطورة، وتحتفظ «كتيبة بيب» بأقوى خطوط الدفاع في «البريميرليج»، بعدما استقبل هدفين فقط خلال 4 مباريات، وامتلك «شباك نظيفة» مرتين مثل توتنهام، لكن الأخير استقبل 4 أهداف، ورغم اهتزاز شباك ليفربول 3 مرات وامتلاكه «كلين شيت» وحيد، إلا أنه يُعد ثاني أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي بعد «السيتي»، أما أرسنال واليونايتد وتشيلسي، فاحتفظ كل منها بشباك نظيفة مرة واحدة، لكن دفاع «الجانرز» استقبل 4 أهداف مقابل 5 لـ«البلوز» و7 لـ«الشياطين»!

«ثنائي الليجا الكبير» تساويا في الخروج بـ«كلين شيت» خلال مباراتين، في حين استقبل مرمى ريال مدريد هدفين مقابل 4 في شباك برشلونة، لكن كليهما خاض 4 مباريات مقابل 3 لأتلتيكو، وفي «البوندسليجا» اكتفى بايرن ميونيخ وليفركوزن ودورتموند بـ«نظافة الشباك» في مباراة واحدة خلال 3 جولات، إلا أن «البافاري» يملك الدفاع الأفضل باستقبال هدفين مقابل 3 لـ«الثنائي الأخير»، ويعد شتوتجارت الفريق الوحيد الذي خرج بـ«كلين شيت» في مباراتين، إلا أن مرماه تلقى 5 أهداف.

أخيراً، يتصدر باريس سان جيرمان قائمة الأفضل دفاعياً باستقبال 3 أهداف خلال 4 جولات في «ليج ون»، لكنه خرج بشباك نظيفة مرة واحدة فقط، مقابل مرتين لصاحب قمة الدوري، موناكو، الذي استقبل 5 أهداف، وتلقى مرمى مارسيليا 4 أهداف مقابل خروجه بـ«كلين شيت» واحد.