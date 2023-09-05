«سلة أميركا» في ضيافة الاتحاد أرينا بـ «مبادرات متميزة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية عن توسيع جدول فعاليات الجمهور المقامة على هامش مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة»، والتي تشهد مواجهتين مرتقبتين بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي الخميس 5 أكتوبر والسبت 7 أكتوبر في الساعة الثامنة مساءً في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويندرج تنظيم المباريات ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي استضافت العاصمة الإماراتية بموجبها فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس العام الماضي في أولى مباريات الدوري بمنطقة الخليج العربي.

وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الدائرة والرابطة، خلال شهر يناير الماضي، الموسم الثاني الموسع من دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، بمشاركة 450 طالبة وطالباً تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس الإمارة.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً إقامة تجارب تفاعلية عامة بحضور أساطير كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين، وتنظيم جلسات منصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، ودوري كرة السلة الإلكتروني «NBA 2K League». وفي إطار هذه الشراكة، أصبحت الدائرة من خلال مبادرتها «حياكم في أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

وتستضيف الاتحاد أرينا النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في أبوظبي يوم الجمعة 6 أكتوبر من 4:30 مساءً، والذي يحتضن برنامجاً حافلاً بالتجارب الرائعة يتوجها الظهور المميز لعدد من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب أساطير كرة السلة الأميركية، كريم عبدالجبار، المشارك في 19 من مباريات كل النجوم والفائز بلقب الدوري في ست مناسبات، وكيني سميث، حامل لقب مرتين.

وتتضمن تجارب هذا الحدث تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية، بمشاركة نجوم دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب عروض من فريق مافريكس الترفيهي وفريق تمبروولفز دانك الاستعراضي بحضور تميمتي الفريقين، ومسابقة «سلام دانك» بمشاركة نخبة من أبرز النجوم المحترفين في هذا المجال.

وتعود «منطقة مشجعي NBA»، التجربة التفاعلية المخصصة للجمهور، والتي استقبلت حوالي 10000 زائر في العام الماضي، من 5 – 8 أكتوبر المقبل إلى منارة السعديات. ويتسنى للجمهور لقاء كُلّ من تيم هارداواي سينيور، المشارك في مباريات كل النجوم خمس مرات، وجاري بايتون، حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمشارك في مباريات كل النجوم تسع مرات، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من أنشطة كرة السلة ضمن ملعب بالحجم الكامل، ومشاهدة بعض أبرز لقطات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وبرامجه، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية مع كأس لاري أوبراين وشراء بعض المنتجات محدودة الإصدار والتي تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وغيرها الكثير.

ويحظى حاملو تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة» بفرصة الوصول المبكر للتذاكر المميزة لحضور فعالية «يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في أبوظبي»، من خلال رابط حصري مُتاح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع واحد قبل طرح تذاكرها أمام الجميع يوم 14 سبتمبر.

وقال جورج ايفازوجلو، نائب الرئيس ورئيس إدارة مشاركة المشجعين في أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: «نتطلع إلى توسيع برامجنا الترفيهية المخصصة للجمهور على هامش مباريات هذا العام من خلال تنظيم النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في أبوظبي»، وعودة فعاليات منطقة مشجعي NBA. وتمنح هذه الفعاليات الجمهور من كافة الفئات العمرية المزيد من الفرص للتفاعل مع أجواء دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وفريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز».