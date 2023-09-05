«رياضة أبوظبي» تطل على المستقبل بـ «قاعدة بيانات» إحصائية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية مستوى خدمة تسمح للجهتين بتعزيز التعاون في مجال البيانات وتحقيق التكامل الإحصائي، وتقديم بيانات إحصائية موثوقة وفعالة عن المجال الرياضي في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في حفل توقيع الاتفاقية الذي شهده مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة.

وتتيح الاتفاقية لمجلس أبوظبي الرياضي إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات الإحصائية التي يوفرها المركز، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمنهجيات والمعايير الإحصائية المعتمدة، والارتقاء بجودة البيانات لدعم خطط التطوير في المجال الرياضي في أبوظبي بالاستناد إلى إحصاءات وتحليلات دقيقة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله غريب القمزي: «تعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز الجهود المشتركة بين الجهتين لتحسين جودة البيانات والتحليلات الإحصائية، ويقدم المركز لمجلس أبوظبي الرياضي الدعم اللازم لإنتاج إحصاءات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لرسم صورة شاملة عن القطاع الرياضي في إمارة أبوظبي».

أضاف: «تعكس هذه الاتفاقية أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة إحصائية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المركز للارتقاء بمستويات النضج الإحصائي لدى الجهات الحكومية وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات وصانعي السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية الاتفاقية قائلاً: «تبرهن هذه الاتفاقية على التزامنا بتعزيز جودة البيانات وتوفير تحليلات إحصائية دقيقة حول الأنشطة الرياضية في إمارة أبوظبي، ومن خلال التكامل بين الجهتين سوف نواصل العمل لتوفير بيانات موثوقة ترسم واقع القطاع الرياضي في أبوظبي».

وأضاف العواني: «سعداء بالتعاون المشترك والحيوي مع مركز الإحصاء - أبوظبي والذي يساعدنا على فهم احتياجات مجتمعنا بشكل أفضل باستخدام البيانات، بما يمكّن مجلس أبوظبي الرياضي من اتخاذ قرارات ترسم مستقبلاً أكثر ازدهاراً للرياضة في الإمارة».

ووفقاً للاتفاقية، يوفر مركز الإحصاء - أبوظبي إمكانية الوصول إلى منصة التحليل والاستقراء التي طورها المركز لتمكين المستخدمين من الاستفادة من التحليلات الإحصائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتساقاً مع أعلى معايير الجودة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ونصت الاتفاقية على أن يقدم مركز الإحصاء - أبوظبي الدعم اللازم لتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية لدى مجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن إصدار تحليلات إحصائية دقيقة تؤثر إيجاباً على جودة الحياة الرياضية في أبوظبي.

وتواكب الجهتان التغيرات الرقمية والتقنية السريعة من خلال الالتزام باستخدام أحدث الحلول لتسهيل التعاون والتبادل السلس للبيانات وفقاً لجداول زمنية محددة، مع تطوير السجلات الإدارية لتيسير العمل الإحصائي وتقليل الاعتماد على المسوح واستطلاعات الرأي، لما له من أثر كبير على توفير الموارد وتحسين الكفاءة والدقة في إنتاج المؤشرات الإحصائية.