«المواي تاي» يحيي حفل الشباب في «دوم الحديريات»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة المقبل بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب في افتتاحية أجندة موسم المسابقات والبطولات، التي ينظمها اتحاد اللعبة ضمن برامجه المعتمدة وخططه التطويرية الطامحة لتحقيق التقدم في مسيرة ومنظومة المواي تاي داخل الدولة.

وتقام البطولة في الخيمة الرياضية «دوم 321 سبورتس» بجزيرة الحديريات بأبوظبي حتى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة هي الأكبر من نوعها على صعيد البطولات المحلية، حيث بلغ عدد المشاركين في منافسات مختلف الفئات 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً، ما يعكس التطورات التي تحققها رياضة المواي تاي في الأونة الأخيرة، ومدى تفاعل الأندية واللاعبين مع برامج ومسابقات الاتحاد الهادفة لتوسيع قاعدة اللعبة ونشر ثقافتها وتعزيز حضور مواهبها في البطولات المحلية والخارجية.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة خلال الفترة 8-10 سبتمبر من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني من الساعة 12 وحتى 8 مساءً وفي اليوم الختامي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 7 مساءً.

وتشهد البطولة مشاركة مميزة أكدت على مكانة قاعدة اللعبة وحضورها القوي مع أولى بطولات الموسم الجديد، حيث تم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 513 على 6 فئات عمرية ( 8-9 سنوات) ( 10-11 سنة) ( 12-13 سنة) ( 14-15 سنة) (16-17 سنة) ( 17-23 سنة).



من جهته، قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب ضمن افتتاحية أجندة مسابقات وبطولات الموسم الجديد للاتحاد والتي نحرص من خلالها للوصول لجميع الفئات العمرية في المجتمع ولكافة الأندية على مستوى الدولة، بما يحقق أهدافنا نحو توسيع قاعدة اللعبة ونشر ثقافتها وشمولها بكافة برامجنا وخططنا الطموحة لتعزيز مستوى التفاعل مع البطولات ودورها في توفير الفرص المهمة لتطوير مستويات اللاعبين ورفع مستوى الخبرات للأندية لدى مشاركة لاعبيهم، بجانب تسليط الضوء على المواهب الواعدة، ما يساهم في دعم الخطط والأهداف المنشودة من البطولة».

وأضاف: «نفخر بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 ناديا في دلالة جديدة على مكانة اللعبة لدى الأجيال في المجتمع، ومدى حرصهم وشغفهم بممارسة المواي تاي وطموحاتهم الكبيرة لتقديم أفضل المستويات والنزالات، ما ينعكس إيجاباً على تطور الأندية والمنتخبات الوطنية ويساهم برفدها بالموهوبين والمميزين، الأمر الذي يدعم صناعة المزيد من اللاعبين الأبطال ويضاعف الإنجازات والمساهمات الكبيرة للمواي تاي على رياضة الإمارات».

وتابع: «نولي أهمية كبيرة في الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي، على تقديم كافة محاور التطور والتقدم بمسيرة مواي تاي الإمارات ووضعها في أعلى المراتب العالمية، من خلال مجموعة متنوعة من العوامل الرئيسية التي نستند عليها في خططنا وتتمثل في قاعدة قوية، بطولات وأنشطة متعددة تساهم بتوفير فرص التجارب والاحتكاك ورفع المستويات، اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، تطوير المنتخبات الوطنية، ما يترجم رؤيتنا الساعية لتحقيق المزيد من الانجازات بكافة المحافل القارية والدولية».



