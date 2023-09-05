10 نجوم سفراء «أدنوك للمحترفين» في التوقف الأول



معتصم عبدالله (دبي)



تشهد فترة التوقف الأولى لمنافسات «دوري أدنوك للمحترفين»، لموسم 2023- 2024، في «أيام الفيفا»، حضوراً لافتاً لسفراء «دورينا»، من اللاعبين الأجانب، على صعيد منتخبات أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، خلال المباريات الدولية التنافسية والودية.

ويبرز ضمن قائمة الأجانب الدوليين استدعاء 10 لاعبين في منتخبات ألبانيا، البوسنة والهرسك، باراجواي، كوريا الجنوبية، تونس، البحرين، الكويت، الكونغو، إيران، أوزبكستان، من أندية بني ياس، الشارقة، العين، عجمان، الوحدة، شباب الأهلي، وحتا.

يتأهب «ثنائي» العين إليخاندرو روميلو «منتخب باراجواي»، وبارك يونج وو «كوريا الجنوبية»، لتمثيل منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف، حيث ليعب الأول مباراتي بيرو وفنزويلا، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، فيما يتأهب الثاني لوديتي ويلز والسعودية 8 و13 سبتمبر.

في المقابل، خلت القائمة النهائية لمنتخب توجو من الدولي الثالث في صفوف العين لابا كودجو، وهي المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها هداف «الزعيم» عن قائمة منتخب بلاده رغم الاستدعاء، وضمت القائمة المهاجم الشاب كودجو جان، والذي خرج من حسابات الفريق الأول لنادي النصر في لموسم الحالي 2023- 2024.

واستدعى مدرب منتخب ألبانيا تاولانت سيفري لاعب بني ياس، استعداداً لمباراتي التشيك وبولندا ضمن «تصفيات يورو 2024»، تشهد التصفيات ذاتها مشاركة منتظرة للبوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة في مباراتي ليشتنشتاين وآيسلندا 8 و11 سبتمبر.

وتصدر عجمان واجهة الأندية على صعيد الأجانب الدوليين، باستدعاء «الثلاثي»، نادر الغندري ضمن صفوف منتخب تونس، والدولي البحريني علي مدن، والكونغولي باتريس مبونجو الذي سيقود منتخب بلاده في مباراة جامبيا 10 سبتمبر ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب إيران وجود لاعب وسط الوحدة أحمد نور الله، استعداداً لمباراتيه الوديتين أمام بلغاريا وأنجولا 7 و13 سبتمبر، فيما يبرز اسم الأوزبكي عزيز جانييف لاعب شباب الأهلي في قائمة منتخب بلاده الذي يتأهب لمباراتي الولايات المتحدة والمكسيك الوديتين.

بدوره يقود شبيب الخالدي لاعب حتا منتخب بلاده الكويت في وديتي البحرين مساء الخميس المقبل، وقرغيرستان 11 سبتمبر، خلال معسكره الحالي في دبي.