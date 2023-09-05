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الرياضي

سباق بين «الثلاثي الهجومي» في تدريبات «الملك»

سباق بين «الثلاثي الهجومي» في تدريبات «الملك»
5 سبتمبر 2023 15:00


علي معالي (الشارقة) 

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تشهد تدريبات الشارقة سباقاً قوياً في التهديف، بين كايو لوكاس وباكو ألكاسير وتيجالي، في «التقسيمة» التي يجريها الروماني كوزمين، خلال التدريبات اليومية، ويبدو أن تيجالي المنضم حديثاً إلى «الملك»، أشعل حماس الخط الأمامي، في ظل الصراع الذي يشهده المركز، بوجوده إلى جانب باكو ألكاسير، الذي لم يدفع به المدرب كثيراً في الفترات الماضية، وسيكون تيجالي الحل الأمثل أمام كوزمين للاستفادة من وجود رأس حربة صريح.
ومع وجود تيجالي وألكاسير وكايو، إضافة إلى سالم صالح، تصبح الحلول متاحة أمام الفريق، لحل مشكلة «المهاجم الصريح»، وتعتبر فترة التوقف مناسبة للجهاز لإيجاد الانسجام لتيجالي مع بقية الزملاء بالفريق.
ويهتم كوزمين حالياً بعلاج «ثغرات الدفاع» الواضحة هذا الموسم، والتي تسببت في استقبال 6 أهداف في مباراتين، مقابل شباك نظيفة في الموسم الماضي خلال الفترة نفسها.
وتزداد أزمة الدفاع بعد إصابة شاهين عبدالرحمن كابتن الفريق الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، ويحتاج إلى 6 أشهر قبل العودة مجدداً، وبالتالي فإن التركيز يكون على مانولاس ومعه عبدالله غانم أو سالم سلطان، ويعود شاهين من البرتغال يوم الخميس، بعد نجاح الجراحة، ليبدأ مرحلة التأهيل، حسب برنامج يستغرق فترة طويلة. 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
تيجالي
باكو الكاسير
شاهين عبدالرحمن
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