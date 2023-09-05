«جري السيدات» يزين وجهات دبي السياحية



دبي (الاتحاد)



يطلق مجلس دبي الرياضي «النسخة الثانية» من «سباق جري السيدات» الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة، ويتضمن 4 مراحل في مختلف مناطق دبي، ويبدأ 30 سبتمبر الجاري، ويستمر إلى 11 نوفمبر المقبل.

وتتنافس المشاركات في السباق على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وستحصل كل مشاركة منهن على ميدالية مبتكرة، تم تصميمها بأسلوب التجميع، وتتألف من 4 ميداليات متفرقة، يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها، وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المتميزة، وعند إكمال المراحل الأربعة تجمع الميداليات الأربعة لتكوّن الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربعة.

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12-17، و18-39، و40-49، و50-59، و60-99، ويتضمن سباق مسافة 5 كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط، هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر، 4 فئات عمرية، هي 5-9، و10-14، و15-17، و18-99.

وتقام المرحلة الأولى من السباق 30 سبتمبر، في مدينة إكسبو، ويمكن التسجيل للمشاركة في هذه المرحلة عبر موقع هوبا سبورت، وتنطلق المرحلة الثانية 8 أكتوبر المقبل في «حي الشندغة التاريخي»، وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي «دبي فريم»، في حديقة زعبيل 14 أكتوبر، والمرحلة الرابعة 11 نوفمبر، في «بحيرات الحب» بمحمية المرموم الطبيعية.

ويمنح السباق الفرصة للسيدات لخوض تجربة فريدة، من خلال سباق جديد من نوعه تعيش خلاله المتسابقات أجمل ذكريات، ستكون محل فخر واعتزاز لهن، كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين، للاستمتاع بأجمل المناطق في دبي، ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية، ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل النجاح والسلامة لجميع المشاركات في الحدث.