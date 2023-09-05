مصرع مدافع بنما بالرصاص

بنما (أ ف ب)

لقي مدافع منتخب بنما لكرة القدم خيلبرتو هرنانديس مصرعه بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة كولون الكاريبية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة إن هرنانديس الذي خاض مباراتين دوليتين مع بنما في مارس من هذا العام، إحداهما ودية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، توفي الأحد بعدما أطلق عليه النار من سيارة مارة، ما تسبب أيضاً بإصابة ستة أشخاص آخرين، ولعب هرنانديس «26 عاماً» مع أتلتيكو إنديبندينتي البنمي.

وقالت الشرطة، الاثنين، إنه تم اعتقال مشتبه به على صلة بإطلاق النار بعد «سلسلة من العمليات وإجراءات البحث» في كولون.

ونعى الاتحاد البنمي لكرة القدم هرنانديس في بيان على منصة «أكس» (تويتر سابقاً)، قائلاً: «يتقدم الاتحاد البنمي لكرة القدم بتعازيه لعائلته وأحبائه، وأيضاً لكامل أسرة نادي أتلتيكو إنديبندينتي وأسرة كرة القدم البنمية، السلام لروحه».