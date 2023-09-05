الشباب يضم كاراسكو 3 مواسم



باريس (أ ف ب)

عزز الشباب السعودي صفوفه، بلاعب الوسط الدولي البلجيكي كاراسكو، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد لثلاثة مواسم.

وقال الشباب: «وقعت إدارة نادي الشباب، برئاسة خليف الهويشان، رسمياً عقد انضمام اللاعب البلجيكي الدولي كاراسكو لمدة 3 مواسم قادماً من أتلتيكو الإسباني، وتمنت الإدارة الشبابية للاعب التوفيق في مسيرته مع شيخ الأندية».

ونشر الشباب صوراً للاعب البلجيكي بقميص النادي مع الرقم 23، مرفقاً إياها بتعليق «الأبيض والأسود يزهاك».

ودافع ابن الثلاثين عاماً عن ألوان أتلتيكو مدريد في فترة أولى بين 2015 و2018، قبل أن يعود إليه عام 2020، وذلك بعدما بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الفرنسي عام 2012 بألوان موناكو، في مسيرة مرَّ خلالها بالدوري الصيني، حيث لعب بين 2018 و2020 مع داليان.

ويلتحق صاحب الـ66 مباراة دولية بركب النجوم الذي انضموا للدوري السعودي هذا الصيف، وبات ثالث أجنبي ينضمّ إلى الشباب بعد المهاجم السنغالي حبيب ديالو من ستراسبورج الفرنسي، ولاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويار من الهلال السعودي.